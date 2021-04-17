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Меган Маркл почтила память принца Филиппа особым венком с запиской

Меган Маркл почтила память принца Филиппа особым венком с запиской

Киев  •  УНН

 • 21523 просмотра

КИЕВ. 17 апреля. УНН. Жена принца Гарри, герцогиня Сассекская Меган Маркл почтила память принца Филиппа особым венком и загадочной запиской. Цветы были возложены в часовне Святого Георгия, передает УНН со ссылкой на газету Metro.

Детали

Венок Меган Маркл составила совместно с мужем принцем Гарри и флористом, которая работала на их свадьбе. При этом они придерживались “языка цветов” из местной флоры. Каждая составляющая венка была наполнена смыслом и отсылала к той или иной части жизни Филиппа, пишет газета.

Как пишет издание, в качестве отдельных растений они выбрали акант мягкий, который является национальным цветком Греции — родины принца, и ерингиум (синеголовник), представляющий королевских морских пехотинцев. В венок также входили: колокольчик для благодарности и вечной любви, розмарин для обозначения памяти, лаванда для преданности и розы в честь июня, месяца рождения Филиппа.

К венку прилагалась записка. Ее содержание не раскрывается.

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Дополнение

Меган Маркл поддерживала с принцем Филиппом хорошие отношения. Но она решила не посещать похороны герцога Эдинбургского, который умер в возрасте 99 лет, чтобы не оказаться в центре внимания. Еще одной причиной стал совет семейного врача, который не рекомендовал девушке лететь через Атлантику и обратно, ведь она находится на шестом месяце беременности.

Напомним

Как ранее сообщил Букингемский дворец, герцог Эдинбургский Филипп умер в пятницу утром в возрасте 99 лет. За 73 года брака с королевой Елизаветой II у пары родились четверо детей — принц Уэльский Чарльз, принцесса Анна, герцог Йоркский Эндрю и граф Вессекський Эдвард. До 2017 года, когда принц-консорт отошел от выполнения королевских обязанностей, он был патроном 785 организаций, выступил с 5496 речами и принял участие в 22 219 мероприятиях в сольном качества, то есть не считая тех, где он был вместе с монархом.

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