Похорон принца Філіпа дивилися в два рази менше людей, ніж прощання з принцесою Діаною

Деталі

Так, за похоронами принца Філіпа в прямому ефірі спостерігали 13,6 млн жителів Сполученого Королівства. З них 11 млн людей стежили за заходом по Бі-бі-сі, 2,1 млн глядачів — по телеканалу ITV, а 450 тис. жителів — по телеканалу Sky News.

У 1997 році похорони принцеси Діани зібрали біля телевізорів 31 млн чоловік, що залишається рекордом для подібних заходів в Великої Британії. У 2002 році, коли прощалися з матір’ю Її Величності Єлизаветою Боуз-Лайон, за церемонією, яка, на відміну від двох вищезгаданих заходів, відбулася у вівторок, а не в суботу, спостерігали трохи більше 10 млн телеглядачів. Як зазначила Бі-бі-сі, похорон герцога Единбурзького Філіпа подивилися в прямому ефірі приблизно таке ж число британців, що і весілля принца Гаррі і Меган Маркл в 2018 році.

Контекст

Похорон чоловіка королеви, який помер 9 квітня в віці 99 років, відбулися в суботу на території Віндзорського замку під Лондоном. У зв’язку з коронавірусними обмеженнями в траурній церемонії взяли участь лише 30 найближчих членів монаршої родини.