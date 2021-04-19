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Похороны принца Филиппа смотрели в два раза меньше людей, чем прощание с принцессой Дианой

Похороны принца Филиппа смотрели в два раза меньше людей, чем прощание с принцессой Дианой

Киев  •  УНН

 • 15173 просмотра

КИЕВ. 19 апреля. УНН. Похороны мужа королевы Великобритании Елизаветы II герцога Эдинбургского Филиппа в стране по телевидению посмотрели более чем в два раза меньше людей по сравнению с церемонией прощания с принцессой Дианой в 1997 году. Об этом в воскресенье сообщила вещательная корпорация Би-би-си со ссылкой на медиаметрические исследования, передает УНН.

Детали

Так, за похоронами принца Филиппа в прямом эфире наблюдали 13,6 млн жителей Соединенного Королевства. Из них 11 млн людей следили за мероприятием по Би-би-си, 2,1 млн зрителей — по телеканалу ITV, а 450 тыс. жителей — по телеканалу Sky News.

В 1997 году похороны принцессы Дианы собрали у телевизоров 31 млн человек, остается рекордом для подобных мероприятий в Великобритании. В 2002 году, когда прощались с матерью Ее Величества Елизаветой Боуз-Лайон, за церемонией, которая, в отличие от двух вышеупомянутых мероприятий, состоялась во вторник, а не в субботу, наблюдали чуть больше 10 млн телезрителей. Как отметила Би-би-си, похороны герцога Эдинбургского Филиппа посмотрели в прямом эфире примерно такое же число британцев, и свадьба принца Гарри и Меган Маркл в 2018 году.

Контекст

Похороны супруга королевы, который умер 9 апреля в возрасте 99 лет, состоялись в субботу на территории Виндзорского замка под Лондоном. В связи с коронавирусными ограничениями в траурной церемонии приняли участие только 30 самых близких членов монаршей семьи.

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