Рейтинг партії Труханова знизився - опитування
Київ • УНН
КИЇВ. 20 вересня. УНН. Соціологи зафіксували падіння рейтингу партії мера Одеси Геннадія Труханова “Доверяй делам”, передає УНН із посиланням на дані опитування, проведеного Соціологічною групою “Рейтинг”.
Якби вибори до міської ради Одеси проводилися наступного тижня, свій голос за “Доверяй делам” віддали б 32% одеситів. Тоді як ще рік тому партія “Доверяй делам” мала 36,2% рейтингу.
Варто зазначити, що майже половина або 47% опитаних одеситів вважають, що справи у місті в цілому йдуть у неправильному напрямку. Через це Одеса посіла 15 місце у рейтингу розвитку українських міст.
Опитування проводилося в 24 обласних центрах України, які не перебувають під контролем російських або проросійських сил, включаючи Маріуполь і Сєвєродонецьк на Донбасі. Опитування проведене на основі вибірки, яка включала 19196 респондентів.
Статистична похибка для кожного міста не перевищує ± 3,5%. Досяжність респондентів в середньому склала 65%.
До слова
Однопартійці Геннадія Труханова з “Довіряй ділам” забудовують Одесу новими ЖК без документів. Один з таких наглобудів (ЖК Лідерсівський) зводиться на місці колишніх кортів.
Експерти вважають, що Труханов запам’ятається одеситам комерційною забудовою міста і клубами. Самі ж одесити вказують, що за Труханова Одеса перетворилася на руїни.