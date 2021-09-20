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Рейтинг партии Труханова снизился - опрос

Рейтинг партии Труханова снизился - опрос

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 20 сентября. УНН. Социологи зафиксировали падение рейтинга партии мэра Одессы Геннадия Труханова “Доверяй делам”, передает УНН со ссылкой на данные опроса, проведенного Социологической группой “Рейтинг”.

Если бы выборы в городской совет Одессы проводились на следующей неделе, свой голос за “Доверяй делам” отдали бы 32% одесситов. Тогда как еще год назад партия “Доверяй делам” имела 36,2% рейтинга.

Стоит отметить, что почти половина или 47% опрошенных одесситов считают, что дела в городе в целом идут в неправильном направлении. Поэтому Одесса заняла 15 место в рейтинге развития украинских городов.

Опрос проводился в 24 областных центрах Украины, не находящихся под контролем российских или пророссийских сил, включая Мариуполь и Северодонецк на Донбассе. Опрос проведен на основе выборки, которая включала 19196 респондентов.

Статистическая погрешность для каждого города не превышает ± 3,5%. Достижимость респондентов в среднем составила 65%.

К слову

Однопартийцы Геннадия Труханова с “Доверяй делам” застраивают Одессу новыми ЖК без документов. Один из таких наглостроев (ЖК Лидерсовский) возводится на месте бывших кортов.

Эксперты считают, что Труханов запомнится одесситам коммерческой застройкой города и клубами. Сами же одесситы указывают, что при Труханове Одесса превратилась в руины.

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