Рейтинг партии Труханова снизился - опрос
Киев • УНН
КИЕВ. 20 сентября. УНН. Социологи зафиксировали падение рейтинга партии мэра Одессы Геннадия Труханова “Доверяй делам”, передает УНН со ссылкой на данные опроса, проведенного Социологической группой “Рейтинг”.
Если бы выборы в городской совет Одессы проводились на следующей неделе, свой голос за “Доверяй делам” отдали бы 32% одесситов. Тогда как еще год назад партия “Доверяй делам” имела 36,2% рейтинга.
Стоит отметить, что почти половина или 47% опрошенных одесситов считают, что дела в городе в целом идут в неправильном направлении. Поэтому Одесса заняла 15 место в рейтинге развития украинских городов.
Опрос проводился в 24 областных центрах Украины, не находящихся под контролем российских или пророссийских сил, включая Мариуполь и Северодонецк на Донбассе. Опрос проведен на основе выборки, которая включала 19196 респондентов.
Статистическая погрешность для каждого города не превышает ± 3,5%. Достижимость респондентов в среднем составила 65%.
К слову
Однопартийцы Геннадия Труханова с “Доверяй делам” застраивают Одессу новыми ЖК без документов. Один из таких наглостроев (ЖК Лидерсовский) возводится на месте бывших кортов.
Эксперты считают, что Труханов запомнится одесситам коммерческой застройкой города и клубами. Сами же одесситы указывают, что при Труханове Одесса превратилась в руины.