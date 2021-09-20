Одеса потрапила до антирейтингу розвитку українських міст
Київ • УНН
КИЇВ. 20 вересня. УНН. Одесити не задоволені швидкістю та якістю розвитку міста. Про це свідчать дані опитування, проведеного Соціологічною групою "Рейтинг", передає УНН.
Майже половина або 47% опитаних одеситів вважають, що справи у місті, в цілому йдуть у неправильному напрямку. Через це Одеса посіла 15 місце у рейтингу розвитку українських міст.
Більш задоволені розвитком міста, ніж одесити, жителі Рівного (43% — 14 місце), Черкас (51% — 11 місце), Львова (56% — 8 місце).
Всього у рейтингу 24 міст. Трійка лідерів виглядає наступним чином: Хмельницький — 75%, Вінниця та Чернігів — по 74%, Тернопіль — 71%.
Гірше, ніж в Одесі справи в Миколаєві, Києві та Полтаві.
Опитування проводилося в 24 обласних центрах України, які не перебувають під контролем російських або проросійських сил, включаючи Маріуполь і Сєвєродонецьк на Донбасі. Опитування проведене на основі вибірки, яка включала 19196 респондентів.
Статистична похибка для кожного міста не перевищує ± 3,5%. Досяжність респондентів в середньому склала 65%.