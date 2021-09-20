Одесса попала в антирейтинг развития украинских городов
Киев • УНН
КИЕВ. 20 сентября. УНН. Одесситы недовольны скоростью и качеством развития города. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного Социологической группой “Рейтинг”, передает УНН.
Почти половина или 47% опрошенных одесситов считают, что дела в городе, в целом идут в неправильном направлении. Поэтому Одесса заняла 15 место в рейтинге развития украинских городов.
Более довольны развитием города, чем одесситы, жители Ровно (43% — 14 место), Черкасс (51% — 11 место), Львова (56% — 8 место).
Всего в рейтинге 24 городов. Тройка лидеров выглядит следующим образом: Хмельницкий — 75%, Винница и Чернигов — по 74%, Тернополь — 71%.
Хуже, чем в Одессе дела в Николаеве, Киеве и Полтаве.
Опрос проводился в 24 областных центрах Украины, не находящихся под контролем российских или пророссийских сил, включая Мариуполь и Северодонецк на Донбассе. Опрос проведен на основе выборки, которая включала 19196 респондентов.
Статистическая погрешность для каждого города не превышает ± 3,5%. Достижимость респондентов в среднем составила 65%.