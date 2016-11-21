Революція Гідності віддалила українській світ від "русского мира" - П.Порошенко
Київ • УНН
КИЇВ. 21 листопада. УНН. Революція Гідності підвела риску під радянсько-російським минулим та під пострадянськими періодом, а також визначила кордон між українським світом та "русским миром". Про це повідомив Президент України Петро Порошенко на заходах до третьої річниці початку Революції Гідності, передає кореспондент УНН.
"Сьогодні виповнюється три роки, як перша група нескорених вийшла на холодний граніт в центрі столиці. Вони мали дуже прості вимоги – підписати Угоду про асоціацію з ЄС і не блокувати природній рух нашої держави до Європи. Революція Гідності підвела риску під радянсько-російським минулим і під пострадянським періодом. Вона встановила чітку демаркаційну лінію в просторі і в часі. І позначила виразний кордон, який відділяє український наш світ від їхнього "русского мира", - сказав Президент.