Революція Гідності віддалила українській світ від "русского мира" - П.Порошенко

"Сьогодні виповнюється три роки, як перша група нескорених вийшла на холодний граніт в центрі столиці. Вони мали дуже прості вимоги – підписати Угоду про асоціацію з ЄС і не блокувати природній рух нашої держави до Європи. Революція Гідності підвела риску під радянсько-російським минулим і під пострадянським періодом. Вона встановила чітку демаркаційну лінію в просторі і в часі. І позначила виразний кордон, який відділяє український наш світ від їхнього "русского мира", - сказав Президент.