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Зеленский о гражданах КНР, воюющих на стороне рф: доведем необходимую информацию до китайской стороны
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Зеленский о гражданах КНР, воюющих на стороне рф: доведем необходимую информацию до китайской стороны

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Революция Достоинства отдалила украинский мир от "русского мира" - П.Порошенко

Киев • УНН

 • 7256 просмотра

КИЕВ. 21 ноября. УНН. Революция Достоинства подвела черту под советско-российским прошлым и под постсоветским  периодом, а также определила границу между украинским миром и "русским миром". Об этом сообщил Президент Украины Петр Порошенко на мероприятиях к третьей годовщине начала революции Достоинства, передает корреспондент УНН.

Революция Достоинства отдалила украинский мир от "русского мира" - П.Порошенко

"Сегодня исполняется три года, как первая группа непокоренных вышла на холодный гранит в центре столицы. Они имели очень простые требования - подписать Соглашение об ассоциации с ЕС и не блокировать естественное движение нашего государства в Европу. Революция Достоинства подвела черту под советско-российским прошлым и под постсоветским периодом. Она установила четкую демаркационную линию в пространстве и во времени. И обозначила выразительный границу, которая отделяет украинский наш мир от их "русского мира", - сказал Президент.

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