Революция Достоинства отдалила украинский мир от "русского мира" - П.Порошенко

"Сегодня исполняется три года, как первая группа непокоренных вышла на холодный гранит в центре столицы. Они имели очень простые требования - подписать Соглашение об ассоциации с ЕС и не блокировать естественное движение нашего государства в Европу. Революция Достоинства подвела черту под советско-российским прошлым и под постсоветским периодом. Она установила четкую демаркационную линию в пространстве и во времени. И обозначила выразительный границу, которая отделяет украинский наш мир от их "русского мира", - сказал Президент.