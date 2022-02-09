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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

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Reuters: білоруська лижниця втекла з країни на тлі репресій за політичні погляди

Reuters: білоруська лижниця втекла з країни на тлі репресій за політичні погляди

Київ • УНН

 • 20185 перегляди

КИЇВ. 9 лютого. УНН. Білоруська лижниця втекла з країни зі своєю сім'єю через побоювання репресій з боку влади після того, як їй заборонили брати участь у змаганнях через політичні погляди її сім'ї. Про це з посиланням на слова самої Дар'ї та її батька повідомляє агентство Reuters, пише УНН.

Деталі

Дар'я Долідович та її сім'я зараз перебувають у Польщі, де спортсменка сподівається продовжити тренування, повідомив Reuters її батько Сергій Долідович, семиразовий олімпійський чемпіон з лижних перегонів, який також тренує доньку.

Агентство повідомило минулого місяця, що 17-річній Дар'ї заборонили брати участь у змаганнях. На думку Сергія та його доньки, це сталося через участь батька у протестах проти режиму Олександра Лукашенка у 2020 році.

"Дар'ю позбавили права брати участь у змаганнях. Я не бачу можливості для продовження її кар'єри в Білорусі... Нас можуть звинуватити у проведенні демонстрації та вигукуванні (опозиційних — ред.) гасел, а потім просто посадити до в'язниці", — сказав Сергій.

Повідомили, що сім'я Долідович покинула Білорусь за кілька днів після зимових Олімпійських ігор у Пекіні, де збірна Білорусі перебуває під пильною увагою після того, як спортсменка Христина Тимановська вирішила не повертатися до країни під час Ігор у Токіо минулого року.

Контекст

Торік білоруська легкоатлетка Христина Тимановська після скандалу на Олімпіаді 2020 року не захотіла повертатися до Білорусі, бо боялася ув'язнення. Тимановська розкритикувала білоруське спортивне начальство, яке призначило її на естафету 400 метрів без відома. Після цього спортсменку силоміць намагалися повернути додому.

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