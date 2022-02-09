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Reuters: белорусская лыжница сбежала из страны на фоне репрессий за политические взгляды

Reuters: белорусская лыжница сбежала из страны на фоне репрессий за политические взгляды

Киев • УНН

 • 20185 просмотра

КИЕВ. 9 февраля. УНН. Белорусская лыжница сбежала из страны со своей семьей из-за опасения репрессий со стороны властей после того, как ей запретили участвовать в соревнованиях из-за политических взглядов ее семьи. Об этом со ссылкой на слова самой Дарьи и ее отца сообщает агентство Reuters, пишетУНН.

Детали

Дарья Долидович и ее семья сейчас находятся в Польше, где спортсменка надеется продолжить тренировки, сообщил Reuters ее отец Сергей Долидович, семикратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам, который также тренирует дочь.

Агентство сообщило в прошлом месяце, что 17-летней Дарье запретили участвовать в соревнованиях. По мнению Сергея и его дочери, это произошло из-за участия отца в протестах против режима Александра Лукашенко в 2020 году.

"Дарью лишили права участвовать в соревнованиях. Я не вижу возможности для продолжения ее карьеры в Беларуси. Нас могут обвинить в проведении демонстрации и выкрикивании (оппозиционных — ред.) лозунгов, а потом просто посадить в тюрьму", — сказал Сергей.

Сообщили, что семья Долидович покинула Беларусь за несколько дней после зимних Олимпийских игр в Пекине, где сборная Беларуси находится под пристальным вниманием после того, как спортсменка Кристина Тимановская решила не возвращаться в страну во время Игр в Токио в прошлом году.

Контекст

В прошлом году белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская после скандала на Олимпиаде 2020 года не захотела возвращаться в Белорусь, потому что боялась заключения. Тимановская раскритиковала белорусское спортивное начальство, которое назначило ее на эстафету 400 метров без ведома. После этого спортсменку силой пытались вернуть домой.

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