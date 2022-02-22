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Reuters: Байден відправляє війська до Балтії та F-35 на східний фланг НАТО

Reuters: Байден відправляє війська до Балтії та F-35 на східний фланг НАТО

Київ • УНН

 • 163164 перегляди

КИЇВ. 22 лютого. УНН. Оголошення президента США Джо Байдена у вівторок про перерозподіл військ у Європі включає відправку 800 солдатів піхоти до Балтійського регіону та до восьми винищувачів F-35 до кількох ділянок вздовж східного флангу НАТО. Про це повідомляє УНН з посиланням на Reuters.

Цитата

"Цей додатковий персонал переміщується, щоб заспокоїти наших союзників по НАТО, стримувати будь-яку потенційну агресію проти країн-членів НАТО і тренуватися з силами країни-господаря", - сказав високопоставлений чиновник з оборони США, додавши, що жодна з нових сил не надходила з Сполучених Штатів.

Крім того, США відправлять 32 ударні гелікоптери AH-64 Apache до Балтійського регіону та до Польщі з місць у Європі.

Нагадаємо

Президент Джо Байден охарактеризував події, які зараз відбуваються в Україні, як “початок російського вторгнення”.

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