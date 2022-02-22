Reuters: Байден відправляє війська до Балтії та F-35 на східний фланг НАТО
Київ • УНН
КИЇВ. 22 лютого. УНН. Оголошення президента США Джо Байдена у вівторок про перерозподіл військ у Європі включає відправку 800 солдатів піхоти до Балтійського регіону та до восьми винищувачів F-35 до кількох ділянок вздовж східного флангу НАТО. Про це повідомляє УНН з посиланням на Reuters.
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"Цей додатковий персонал переміщується, щоб заспокоїти наших союзників по НАТО, стримувати будь-яку потенційну агресію проти країн-членів НАТО і тренуватися з силами країни-господаря", - сказав високопоставлений чиновник з оборони США, додавши, що жодна з нових сил не надходила з Сполучених Штатів.
Крім того, США відправлять 32 ударні гелікоптери AH-64 Apache до Балтійського регіону та до Польщі з місць у Європі.
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