Байден заявив, що Росія починає "вторгнення в Україну"
Київ • УНН
КИЇВ. 22 лютого. УНН. Президент Джо Байден охарактеризував події, які зараз відбуваються в Україні, як “початок російського вторгнення”. Про це повідомляє УНН з посиланням на CNN.
Цитата
“Це початок російського вторгнення в Україну”, — сказав Байден.
Деталі
Президент США вказав на можливість того, що дипломатія все ще може розрядити кризу і заявив, що Сполучені Штати залишаться відкритими для переговорів з Росією та її партнерами, щоб запобігти повномасштабній війні.
“Сполучені Штати та наші союзники, та партнери залишаються відкритими для дипломатії, якщо вона серйозна”, — сказав він, — “коли все буде сказано і зроблено, ми будемо судити про Росію щодо її дій, а не за словами”.
Доповнення
Президент США Джо Байден оголосив рішення ввести перший пакет санкцій проти Росії. Вони стосуватимуться суверенного боргу, двох банків та російських еліт.
Контекст
21 лютого президент Росії Володимир Путін визнав “незалежність” так званих “ЛНР” та “ДНР” на сході України. Указ передбачає введення російських військ на територію Донбасу для “функцій підтримки миру”.
Захід закликає Москву відвести війська від українського кордону та загрожує масштабними санкціями у разі можливого вторгнення. Однак після рішення глави Кремля від 21 лютого заговорили про додаткові обмежувальні заходи щодо РФ.
Зокрема канцлер Олаф Шольц раніше сьогодні заявив, що уряд Німеччини тимчасово зупиняє сертифікацію газопроводу “Північний потік-2” для постачання російського газу до ФРН на тлі визнання Росією “незалежними” так звані “Л/ДНР”.