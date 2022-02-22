Reuters: Байден отправляет войска в Балтию и F-35 на восточный фланг НАТО

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15 марта, 19:03 • 92919 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 125691 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 114943 просмотра

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15 марта, 13:08 • 109243 просмотра

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15 марта, 12:52 • 100226 просмотра

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Киев • УНН

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КИЕВ. 22 февраля. УНН. Объявление президента США Джо Байдена во вторник о перераспределении войск в Европе включает отправку 800 солдат пехоты в Балтийский регион и до восьми истребителей F-35 к нескольким участкам вдоль восточного фланга НАТО. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

Цитата

"Этот дополнительный персонал перемещается, чтобы успокоить наших союзников по НАТО, сдерживать любую потенциальную агрессию против стран-членов НАТО и тренироваться с силами страны-хозяина", - сказал высокопоставленный чиновник из обороны США, добавив, что ни одна из новых сил не поступало из Соединенных Штатов.

Кроме того, США отправят 32 ударных вертолета AH-64 Apache в Балтийский регион и в Польшу с мест в Европе.

Напомним

Президент Джо Байден охарактеризовал события, которые сейчас происходят в Украине, как “начало российского вторжения”.

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