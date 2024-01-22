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Республіканці невдоволені спікером Палати представників - Politico

Республіканці невдоволені спікером Палати представників - Politico

Київ • УНН

 • 30240 перегляди

Спікер Палати представників США Майк Джонсон стикається зі зростаючим невдоволенням серед республіканців через те, як він керує державними витратами та законодавчими переговорами. Інсайдери прогнозують, що він може втратити свою посаду до 2025 року, якщо невдоволення партії продовжиться.

Республіканці все частіше висловлюють невдоволення роботою спікера Палати представників Конгресу США Майка Джонсона і можуть усунути його у разі поразки на майбутніх виборах. Про це повідомляє Politico, пише УНН.

Спікер Майк Джонсон стикається з політичними проблемами: щонайменше двоє законодавців-консерваторів почали погрожувати його роботі. Колишній виконувач обов'язків спікера цього тижня розгромив виступ Джонсона. Зростаюча кількість республіканців у Палаті представників все більше розчаровуються лідерством Джонсона та шепочуться про те, чи зможе він зберегти свою роль після 2024 року – якщо він, навіть, буде так довго,

- пише видання.

Деталі

Попри те, що Джонсон працює спікером лише три місяці, він уже встиг здобути собі чимало критиків. За даними джерел видання, члени партії критикують Джонсона за його підхід до питання урядових витрат.

Передбачається, що він може втратити посаду до 2025 року. Співрозмовники видання нагадали, що зараз Джонсон займає третю за важливістю посаду в державній ієрархії США. Більшість у Палаті представників США утримують республіканці, проте вони незадоволені роботою свого спікера.

Як зазначає Politico, важке становище Джонсона є частково результатом того, що один членів Палати представників Конгресу США назвав "поганими картами", які Майк Джонсон успадкував від попереднього спікера Палати представників.

Йдеться про політично виснажливу низку законодавчих проблем, які накопичуються. Важко уявити, щоб будь-який лідер республіканців вийшов "неушкодженим" після жорстких, тривалих переговорів щодо безпеки кордонів, допомоги Україні та Ізраїлю та державного фінансування,

- йдеться у публікації.

Зокрема, Майк Джонсон піддається критиці через законопроєкт, що передбачає продовження фінансування низки урядових відомств. Джонсон проголосував проти його ухвалення.

Доповнення

Водночас якщо республіканцям вдасться втримати більшість у Палаті представників, то, за словами конгресмена від Арканзасу Стіва Вомака, суттєвих змін у керівництві не відбудеться.

Відповідаючи на запитання про позиції Джонсона, якщо партія втратить більшість, один високопоставлений республіканець у Палаті представників зауважив, що спекуляції з цього приводу "відбуваються вже зараз".

Нагадаємо

Наприкінці жовтня минулого року, Палата представників Конгресу США обрала нового спікера - ним став республіканець Майк Джонсон із Луїзіани. За нього проголосували усі 220 республіканців.

Спікер Палати представників США продовжує домовлятися про угоду, яка розблокує фінансову допомогу Україні16.01.24, 18:11 • 23443 перегляди

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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