Республиканцы недовольны спикером Палаты представителей - Politico

Республиканцы все чаще выражают недовольство работой спикера Палаты представителей Конгресса США Майка Джонсона и могут устранить его в случае поражения на предстоящих выборах. Об этом сообщает Politico, пишет УНН.

Спикер Майк Джонсон сталкивается с политическими проблемами: по меньшей мере двое законодателей-консерваторов начали угрожать его работе. Бывший исполняющий обязанности спикера на этой неделе разгромил выступление Джонсона. Растущее количество республиканцев в Палате представителей все больше разочаровываются в лидерстве Джонсона и шепчутся о том, сможет ли он сохранить свою роль после 2024 года - если он даже будет так долго, - пишет издание.

Детали

Несмотря на то, что Джонсон работает спикером всего три месяца, он уже успел получить себе немало критиков. По данным источников издания, члены партии критикуют Джонсона за его подход к вопросу правительственных расходов.

Предполагается, что он может потерять должность до 2025 года. Собеседники издания напомнили, что сейчас Джонсон занимает третью по важности должность в государственной иерархии США. Большинство в Палате представителей США удерживают республиканцы, однако они недовольны работой своего спикера.

Как отмечает Politico, тяжелое положение Джонсона является частично результатом того, что один из членов Палаты представителей Конгресса США назвал "плохими картами", которые Майк Джонсон унаследовал от предыдущего спикера Палаты представителей.

Речь идет о политически изнурительном ряде законодательных проблем, которые накапливаются. Трудно представить, чтобы любой лидер республиканцев вышел "невредимым" после жестких, длительных переговоров по безопасности границ, помощи Украине и Израилю и государственному финансированию, - говорится в публикации.

В частности, Майк Джонсон подвергается критике из-за законопроекта, предусматривающего продолжение финансирования ряда правительственных ведомств. Джонсон проголосовал против его принятия.

Дополнение

В то же время если республиканцам удастся удержать большинство в Палате представителей, то, по словам конгрессмена от Арканзаса Стива Вомака, существенных изменений в руководстве не произойдет.

Отвечая на вопрос о позиции Джонсона, если партия потеряет большинство, один высокопоставленный республиканец в Палате представителей заметил, что спекуляции по этому поводу "происходят уже сейчас".

Напомним

В конце октября прошлого года, Палата представителей Конгресса США избрала нового спикера - им стал республиканец Майк Джонсон из Луизианы. За него проголосовали все 220 республиканцев.

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