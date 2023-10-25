Палата представників Конгресу США обрала нового спікера: посаду отримав Майк Джонсон
Київ • УНН
КИЇВ. 25 жовтня. УНН. Палата представників Конгресу США обрала нового спікера - ним став республіканець Майк Джонсон із Луїзіани. За нього проголосували усі 220 республіканців, передає УНН із посиланням на Голос Америки.
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"Радіо Свобода" приводить факти про Майка Джонсона:
- 51-річний Джонсон стане «найменш досвідченим спікером Палати за останні десятиліття», вказує Reuters. Він відносний новачок у політиці. Виступав проти абортів та підтримував обмеження ЛГБТ.
- Голосував проти додаткової допомоги Україні. Також у травні 2022-го він наполягав, що допомога країні не має переважати над внутрішніми питаннями США.
- Він відомий своєю активною підтримкою позиції Трампа під час слухань щодо імпічменту колишнього президента, пише «Голос Америки». Також Трамп закликав однопартійців-республіканців об'єднатися навколо Джонсона зараз.