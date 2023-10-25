Палата представителей Конгресса США избрала нового спикера: должность получил Майк Джонсон

Детали

"Радио Свобода" приводит факты о Майке Джонсоне:

- 51-летний Джонсон станет «наименее опытным спикером Палаты за последние десятилетия», указывает Reuters. Он относительный новичок в политике. Выступал против абортов и поддерживал ограничения ЛГБТ.

- Голосовал против дополнительной помощи Украине. Также в мае 2022-го он настаивал, что помощь стране не должна преобладать над внутренними вопросами США.

- Он известен своей активной поддержкой позиции Трампа во время слушаний по импичменту бывшего президента, пишет «Голос Америки». Также Трамп призвал однопартийцев-республиканцев объединиться вокруг Джонсона сейчас.