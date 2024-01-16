Спикер Палаты представителей США продолжает договариваться о сделке, которая разблокирует финансовую помощь Украине

Спикер Палаты представителей США, республиканец Майк Джонсон сталкивается с давлением, связанным с обеспечением финансирования правительства и реагированием на потенциальное соглашение с Сенатом, которое усилит иммиграционное законодательство и одновременно предоставит финансирование Украине. Об этом пишет Nbcnews, передает УНН.

Детали

Он оказался между правым флангом, который хочет провалить оба законопроекта, и необходимостью заключить сделки с демократами, чтобы принять любой законопроект.

Сейчас Джонсон говорит, что хочет защитить свое соглашение с лидером сенатского большинства, демократом Чаком Шумером.

Наше основное соглашение остается в силе - заявил Джонсон журналистам.

Джонсон и Шумер выпустили краткосрочный законопроект, который предусматривает финансирование части правительства до 1 марта, а остальных - до 8 марта. Джонсон сказал, что это даст время Конгрессу завершить работу над законопроектами о полном финансировании.

Но принятие соглашения о расходах может политически осложнить для Джонсона поддержку двухпартийного соглашения об иммиграции в Сенате, против которого выступает правое крыло Республиканской партии.

Джонсон, похоже, выступает против двухпартийного пакета по ужесточению законов об убежище, над которым Сенат работал в течение нескольких месяцев, чтобы разблокировать голоса для утверждения дополнительной финансовой помощи, которая поможет Украине противостоять России. Сейчас Джонсон стал на сторону своих ультраправых депутатов, требуя от Палаты представителей более ограничительного законопроекта.

Напомним,

Представители правого крыла республиканцев в Палате представителей выступают за ужесточение законов о предоставлении убежища и ставят в зависимость от этого финансовую помощь Украине. Демократы предложили значительный компромисс по ужесточению законов об убежище, частично для того, чтобы обеспечить необходимые голоса Республиканской партии для оказания помощи Украине.

В США обсуждают соглашение по границе и иммиграции: вариант ограничения "гуманитарного пароля" в полномочиях Белого дома может разблокировать помощь Украине