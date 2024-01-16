Спикер Палаты представителей США продолжает договариваться о сделке, которая разблокирует финансовую помощь Украине
Спикер Палаты представителей ведет переговоры о возможной сделке по ужесточению иммиграционного законодательства в обмен на финансирование Украины. Оказавшись между республиканцами, которые выступают за более жесткие законы, и необходимостью заключать соглашения с демократами, Джонсон склоняется к более ограничительному законопроекту.
На Харьковщине из-за лобового столкновения один человек погиб, двое травмированных: полиция выясняет детали ДТП
Лобовое столкновение автомобилей Subaru Forester и Toyota Aurion в Песочине Харьковской области привело к гибели одного человека и ранению двух человек, в том числе 3-летнего ребенка. Украинская полиция проводит расследование.
Решение об участии Украины в Олимпийских играх до сих пор не принято окончательно - Бидный
Как отметил министр молодежи и спорта Украины Матвей Бидный, Украина все еще решает, участвовать ли в Олимпийских играх в соответствии со своими национальными интересами.
На Киевщине полиция расследует обстоятельства жесткой драки между двумя 14-летними девушками
В Киеве возбуждено уголовное дело по факту драки между двумя 14-летними девушками, о которой сообщалось в социальных сетях. Полиция установит степень тяжести телесных повреждений после того, как пострадавший ребенок пройдет судебно-медицинскую экспертизу.
Вслед за "Краковцом": польские перевозчики разблокировали границу на "Раве-Русской"
Польские перевозчики завершили блокирование двух пунктов пропуска на украинской границе. В настоящее время на въезд в Украину перед этими пунктами пропуска ожидают почти 700 грузовиков.
Рада поддержала за основу установление уголовной ответственности за несанкционированное копирование информации из публичных реестров
Верховная Рада Украины проголосовала за основу законопроект о введении уголовной ответственности за несанкционированное вмешательство, продажу или распространение информации из государственных электронных реестров.
Зеленский заявил, что началась работа над организацией Глобального саммита мира
Президент Украины Владимир Зеленский объявил о начале подготовки к первому Глобальному саммиту мира, который состоится в Швейцарии. Ожидается, что в нем примут участие более 80 стран и международных институтов.
Новым владельцем торговой марки VODA UA стал украинский предприниматель Андрей Матюха
Как сообщают в ООО "ВОДА ЮА", которое является единственным официальным поставщиком воды VODA UA, смена собственника не повлияет на текущую деятельность или обязательства компании.
Латвия создает коалицию для предоставления Украине беспилотников: присоединились почти 20 государств
Латвия формирует коалицию из почти 20 стран для поставки Украине тысяч беспилотников для военных целей. Инициатива, которую возглавляет министр обороны Латвии Андрис Спрудс, имеет целью поддержать Украину в ее военных усилиях.
Новый премьер-министр Люксембурга хочет разобраться в политике Венгрии и призывает "понять Орбана"
Новый премьер-министр Люксембурга Люк Фриден заявил о необходимости лучше понять политику премьер-министра Венгрии Орбана, предложив осуществить визит в Будапешт. Фриден признал, что Орбан препятствует определенным решениям ЕС, но считает, что необходимо учитывать различные взгляды ради достижения общих целей.