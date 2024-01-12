В США обсуждают соглашение по границе и иммиграции: вариант ограничения "гуманитарного пароля" в полномочиях Белого дома может разблокировать помощь Украине

Сенаторы Республиканской партии усиливает позицию в переговорах по границе с Украиной, настаивая, чтобы изменения условно-досрочного освобождения, в контексте ограничения права президента США позволять мигрантам условно-досрочно попасть на территорию Соединенных Штатов, были частью переговоров о границе. Об этом пишет Politico и передает УНН.

Детали

Сенаторы от Республиканской партии настаивают на четком ограничении условно-досрочного освобождения, а также требуют, чтобы изменения границ и иммиграционной политики были связаны с дополнительным пакетом национальной безопасности на 106 миллиардов долларов, который включает помощь Украине, Израилю, Тайваню и южной границе. Об этом стало известно в середине текущей недели.

Демократы в Сенате и Белый дом категорически против ограничения полномочий президента по условно-досрочному освобождению. Предложение ограничить право президента США предоставлять мигрантам так называемый пароль - или условно-досрочное освобождение или допуск на территорию США - остается самым сложным пунктом соглашения, по которому переговорщики еще не достигли согласия.

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Ведущий республиканец, сенатор Джеймс Лэнкфорд (Оклахома) надеялся, что соглашения удастся достичь уже на этой неделе, но недавно он отметил, что "мы ни в коем случае не так близко".

Лэнкфорд подтвердил, что республиканцы в Сенате заинтересованы в ограничении условно-досрочного освобождения, утверждая, что "разочарование заключается в том, что администрация использует [условно-досрочное освобождение] так, как ни одна другая администрация никогда не использовала", освобождая мигрантов во внутренних районах страны. Он сказал, что он, администрация Байдена и сенатор Крис Мерфи (республиканец от штата Коннектикут). Крис Мерфи (конгрессмен от штата Коннектикут) и Кирстен Синема (республиканец от штата Ариз) "обменялись большим количеством бумаг, и очевидно, что мы не решили" вопрос условно-досрочного освобождения.

Но республиканцы вероятно будут продолжать использовать этот рычаг для получения уступок от демократов, поскольку осталось немного вариантов для разблокирования помощи Украине.

Справка

Пароль или условно-досрочное освобождение, предусмотренное законодательством США, предоставляет правительству полномочия позволять иностранцу въехать в Соединенные Штаты временно, объясняет "Голос Америки". Администрация президента США неоднократно использовала такие полномочия для разрешения беженцам попасть в США во время кризисов, включая в случае войны России в Украине. Условно-досрочное освобождение используют для принятия широкого круга других лиц, от свидетелей по уголовным делам до детей из Центральной Америки, родители которых проживают в Соединенных Штатах.

Напомним,

Координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США в Белом доме Джон Кирби, во время брифинга 11 января отметил, что помощь Украине от Соединенных Штатов Америки пока приостановлена - предоставлен последний пакет, на который было финансирование.