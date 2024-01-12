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У США обговорюють угоду щодо кордону та імміграції: варіант обмеження "гуманітарного пароля" в повноваженнях Білого дому може розблокувати допомогу Україні

У США обговорюють угоду щодо кордону та імміграції: варіант обмеження "гуманітарного пароля" в повноваженнях Білого дому може розблокувати допомогу Україні

Київ • УНН

 • 31023 перегляди

Республіканці США прагнуть обмежити президентські повноваження щодо умовно-дострокового звільнення в імміграції, прив'язавши їх до безпекового пакету на 106 мільярдів доларів, включаючи допомогу Україні; демократи виступають проти.

Сенатори Республіканської партії посилює позицію в переговорах щодо кордону з Україною, наполягаючи, щоб зміни умовно-дострокового звільнення, в контексті обмеження права президента США дозволяти мігрантам умовно-достроково потрапити на територію Сполучених Штатів, були частиною переговорів про кордон. Про це пише Politico та передає УНН.

Деталі

Сенатори від Республіканської партії наполягають на чіткому обмеженні умовно-дострокового звільнення, а також вимагають, щоб зміни кордонів та імміграційної політики були пов’язані з додатковим пакетом національної безпеки на 106 мільярдів доларів, який включає допомогу Україні, Ізраїлю, Тайваню та південному кордону. Про це стало відомо у середині поточного тижня.

Демократи в Сенаті та Білий дім категорично проти обмеження повноважень президента щодо умовно-дострокового звільнення. Пропозиція обмежити право президента США надавати мігрантам так званий пароль – або умовно-дострокове звільнення чи допуск на територію США – залишається найскладнішим пунктом угоди, по якому перемовники ще не досягли згоди.

Прем'єр Британії Сунак сьогодні відвідає Україну, оголосить про новий пакет допомоги - ЗМІ 12.01.24, 09:35 • 27241 перегляд

Провідний республіканець, сенатор Джеймс Ленкфорд (Оклахома) сподівався, що угоди вдасться досягти вже цього тижня, але нещодавно він зазначив, що "ми у жодному разі не так близько".

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Ленкфорд підтвердив, що республіканці в Сенаті зацікавлені в обмеженні умовно-дострокового звільнення, стверджуючи, що "розчарування полягає в тому, що адміністрація використовує [умовно-дострокове звільнення] так, як жодна інша адміністрація ніколи не використовувала", звільняючи мігрантів у внутрішніх районах країни. Він сказав, що він, адміністрація Байдена і сенатор Кріс Мерфі (республіканець від штату Коннектикут). Кріс Мерфі (конгресмен від штату Коннектикут) і Кірстен Сінема (республіканець від штату Аріз) "обмінялися великою кількістю паперів, і очевидно, що ми не вирішили" питання умовно-дострокового звільнення.

Але республіканці імовірно будуть продовжувати використати цей важіль для отримання поступок від демократів, оскільки залишилося небагато варіантів для розблокування допомоги Україні.

Довідка

Пароль або умовно-дострокове звільнення, передбачене законодавством США, надає уряду повноваження дозволяти іноземцю в’їхати до Сполучених Штатів тимчасово, пояснює "Голос Америки". Адміністрація президента США неодноразово використовувала такі повноваження для дозволу біженцям потрапити у США під час криз, включно у випадку війни росії в Україні. Умовно-дострокове звільнення використовують для прийняття широкого кола інших осіб, від свідків у кримінальних справах до дітей з Центральної Америки, батьки яких проживають у Сполучених Штатах.

Нагадаємо

Координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки США у Білому домі Джон Кірбі, під час брифінгу 11 січня зазначив, що допомога Україні від Сполучених Штатів Америки наразі призупинена - надано останній пакет, на який було фінансування.

Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

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