Спікер Палати представників США продовжує домовлятися про угоду, яка розблокує фінансову допомогу Україні
Київ • УНН
Спікер Палати представників веде переговори про можливу угоду щодо посилення імміграційного законодавства в обмін на фінансування України. Опинившись між республіканцями, які виступають за жорсткіші закони, і необхідністю укладати угоди з демократами, Джонсон схиляється до більш обмежувального законопроекту.
Спікер Палати представників США, республіканець Майк Джонсон стикається з тиском, пов'язаним із забезпеченням фінансування уряду та реагуванням на потенційну угоду з Сенатом, яка посилить імміграційне законодавство і водночас надасть фінансування Україні. Про це пише Nbcnews, передає УНН.
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Він опинився між правим флангом, який хоче провалити обидва законопроекти, і необхідністю укласти угоди з демократами, щоб ухвалити будь-який законопроект.
Наразі Джонсон каже, що хоче захистити свою угоду з лідером сенатської більшості, демократом Чаком Шумером.
Наша основна угода залишається в силі
Джонсон і Шумер випустили короткостроковий законопроект, який передбачає фінансування частини уряду до 1 березня, а решти - до 8 березня. Джонсон сказав, що це дасть час Конгресу завершити роботу над законопроектами про повне фінансування.
Але ухвалення угоди про витрати може політично ускладнити для Джонсона підтримку двопартійної угоди про імміграцію в Сенаті, проти якої виступає праве крило Республіканської партії.
Джонсон, схоже, виступає проти двопартійного пакету щодо посилення законів про притулок, над яким Сенат працював протягом декількох місяців, щоб розблокувати голоси для затвердження додаткової фінансової допомоги, яка допоможе Україні протистояти Росії. Наразі Джонсон став на бік своїх ультраправих депутатів, вимагаючи від Палати представників більш обмежувального законопроекту.
Нагадаємо
Представники правого крила республіканців в Палаті представників виступають за посилення законів про надання притулку та ставлять в залежність від цього фінансову допомогу Україні. Демократи запропонували значний компроміс щодо посилення законів про притулок, частково для того, щоб забезпечити необхідні голоси Республіканської партії для надання допомоги Україні.
У США обговорюють угоду щодо кордону та імміграції: варіант обмеження "гуманітарного пароля" в повноваженнях Білого дому може розблокувати допомогу Україні12.01.24, 09:53 • 31026 переглядiв