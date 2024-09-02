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Реноме дорівнює професіоналізму. Експерт розповів, на що звернути увагу під час відбору очільника Фонду гарантування вкладів

Реноме дорівнює професіоналізму. Експерт розповів, на що звернути увагу під час відбору очільника Фонду гарантування вкладів

Київ • УНН

 • 54148 перегляди

Адвокат Олег Шрам наголосив на важливості оцінки ділової репутації кандидатів на керівні посади в держоргани. Він зазначив, що в Україні система добору кадрів потребує вдосконалення.

Конкурсні комісії повинні оцінювати не тільки професіоналізм, але й ділову репутацію кандидатів на керівні посади в державні органи. Це стосується в тому числі й Фонду гарантування вкладів фізичних осіб. Таку думку в ексклюзивному коментарі УНН висловив адвокат, ексрадник директора Державного бюро розслідувань Олег Шрам.

Контекст

У вересні в Україні розпочне роботу місія МВФ у контексті підготовки до пʼятого перегляду програми розширеного фінансування. Експертні обговорення фокусуватимуться на стані виконання Україною умов Меморандуму про економічну та фінансову політику. Одним із пунктів документа є розробка процедури та проведення навесні 2025 року конкурсу на посаду очільника ФГВФО. Експерти говорять про те, що МВФ давно наполягає на зміні підходів до кадрової політики в Україні.

Репутація дуже важлива, і вона дорівнює професійності, тобто є ключовим фактором на ряду з професійністю. Однак, в Україні все працює інакше, бо у нас зруйнована система добору, розстановки кадрів. Усі конкурсні процедури, які застосовуються, вони не виконують тої функції, яка на них покладається, і якої очікує від них суспільство. Бо жодна конкурсна комісія не може за короткий термін розібратися з кандидатом, надати йому належну оцінку і визначити на скільки він професійний і не заплямований,

- зазначив Шрам.

За його словами, під час відбору кандидатів на керівні посади в державні органи, комісії обовʼязково повинні враховувати реноме претендентів.

Якщо негативна чи погана репутація - це обов’язково має оцінюватися при прийнятті кадрових рішень та призначенні людини на посаду. Якщо у людини під час роботи похитнулася репутація – це також треба відслідковувати і вживати заходів,

- зазначив Шрам.

Він додав, що інститут ділової репутації поки не працює в Україні на достатньому рівні, адже є приклади, коли чиновники продовжують працювати на своїх посадах попри далеко не бездоганне реноме. А це своєю чергою має негативний вплив на репутацію всього державного органу.

Можливо, тому одна із основних вимог МВФ – прозорі і відкриті конкурси на посади із залученням міжнародних експертів до відбору кандидатів. Адже саме представники країн Заходу приділяють значну увагу репутації.

Нагадаємо

Після звільнення Світлани Рекрут з посади директора-розпорядника Фонду гарантування вкладів обовʼязки очільника виконує її заступниця Ольга Білай. За даними ЗМІ, попри вимоги МВФ, Адміністративна рада Фонду планує призначити нового керівника в закритому режимі. Наразі розглядають дві основні кандидатури – Білай і очільник Управління роботи з проблемними активами Нацбанку Павло Поляруш, якого журналісти називають головним претендентом на цей пост.

За даними ЗМІ, Поляруш неодноразово виїжджав за кордон після початку широкомасштабного вторгнення рф в Україну. Зокрема, журналісти повідомили, що у листопаді 2022 року він отримав дозвіл на виїзд за межі країни від одіозного ексзаступника міністра оборони, який наразі є підозрюваним у корупційних злочинах. Дозвіл нібито був виданий Полярушу на виїзд за кордон на елітному автомобілі Lexus за гуманітарною допомогою. Водночас на яких підставах Поляруш їздив за кордон з лютого по листопад 2022 року, поки не відомо.

Член Комітету Верховної Ради України з питань транспорту та інфраструктури Микола Величкович вважає, що правоохоронці повинні розібратися з виїздами Поляруша за кордон. А член Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки та оборони Геннадій Касай не виключає, що у Поляруша можуть виникнути через це проблеми під час проходження спецперевірки як кандидата на посаду директора-розпорядника Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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