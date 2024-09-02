Реноме дорівнює професіоналізму. Експерт розповів, на що звернути увагу під час відбору очільника Фонду гарантування вкладів

Конкурсні комісії повинні оцінювати не тільки професіоналізм, але й ділову репутацію кандидатів на керівні посади в державні органи. Це стосується в тому числі й Фонду гарантування вкладів фізичних осіб. Таку думку в ексклюзивному коментарі УНН висловив адвокат, ексрадник директора Державного бюро розслідувань Олег Шрам.

Контекст

У вересні в Україні розпочне роботу місія МВФ у контексті підготовки до пʼятого перегляду програми розширеного фінансування. Експертні обговорення фокусуватимуться на стані виконання Україною умов Меморандуму про економічну та фінансову політику. Одним із пунктів документа є розробка процедури та проведення навесні 2025 року конкурсу на посаду очільника ФГВФО. Експерти говорять про те, що МВФ давно наполягає на зміні підходів до кадрової політики в Україні.

Репутація дуже важлива, і вона дорівнює професійності, тобто є ключовим фактором на ряду з професійністю. Однак, в Україні все працює інакше, бо у нас зруйнована система добору, розстановки кадрів. Усі конкурсні процедури, які застосовуються, вони не виконують тої функції, яка на них покладається, і якої очікує від них суспільство. Бо жодна конкурсна комісія не може за короткий термін розібратися з кандидатом, надати йому належну оцінку і визначити на скільки він професійний і не заплямований, - зазначив Шрам.

За його словами, під час відбору кандидатів на керівні посади в державні органи, комісії обовʼязково повинні враховувати реноме претендентів.

Якщо негативна чи погана репутація - це обов’язково має оцінюватися при прийнятті кадрових рішень та призначенні людини на посаду. Якщо у людини під час роботи похитнулася репутація – це також треба відслідковувати і вживати заходів, - зазначив Шрам.

Він додав, що інститут ділової репутації поки не працює в Україні на достатньому рівні, адже є приклади, коли чиновники продовжують працювати на своїх посадах попри далеко не бездоганне реноме. А це своєю чергою має негативний вплив на репутацію всього державного органу.

Можливо, тому одна із основних вимог МВФ – прозорі і відкриті конкурси на посади із залученням міжнародних експертів до відбору кандидатів. Адже саме представники країн Заходу приділяють значну увагу репутації.

Нагадаємо

Після звільнення Світлани Рекрут з посади директора-розпорядника Фонду гарантування вкладів обовʼязки очільника виконує її заступниця Ольга Білай. За даними ЗМІ, попри вимоги МВФ, Адміністративна рада Фонду планує призначити нового керівника в закритому режимі. Наразі розглядають дві основні кандидатури – Білай і очільник Управління роботи з проблемними активами Нацбанку Павло Поляруш, якого журналісти називають головним претендентом на цей пост.

За даними ЗМІ, Поляруш неодноразово виїжджав за кордон після початку широкомасштабного вторгнення рф в Україну. Зокрема, журналісти повідомили, що у листопаді 2022 року він отримав дозвіл на виїзд за межі країни від одіозного ексзаступника міністра оборони, який наразі є підозрюваним у корупційних злочинах. Дозвіл нібито був виданий Полярушу на виїзд за кордон на елітному автомобілі Lexus за гуманітарною допомогою. Водночас на яких підставах Поляруш їздив за кордон з лютого по листопад 2022 року, поки не відомо.

Член Комітету Верховної Ради України з питань транспорту та інфраструктури Микола Величкович вважає, що правоохоронці повинні розібратися з виїздами Поляруша за кордон. А член Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки та оборони Геннадій Касай не виключає, що у Поляруша можуть виникнути через це проблеми під час проходження спецперевірки як кандидата на посаду директора-розпорядника Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.