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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Реноме равно профессионализму. Эксперт рассказал, на что обратить внимание при отборе главы Фонда гарантирования вкладов

Реноме равно профессионализму. Эксперт рассказал, на что обратить внимание при отборе главы Фонда гарантирования вкладов

Киев  •  УНН

2 сентября 2024, 08:49  •  12643 просмотра

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Адвокат Олег Шрам отметил важность оценки деловой репутации кандидатов на руководящие должности в госорганы. Он подчеркнул, что в Украине система отбора кадров нуждается в совершенствовании.

Конкурсные комиссии должны оценивать не только профессионализм, но и деловую репутацию кандидатов на руководящие должности в государственные органы. Это касается в том числе и Фонда гарантирования вкладов физических лиц. Такое мнение в эксклюзивном комментарии УНН высказал адвокат, экс-советник директора Государственного бюро расследований Олег Шрам.

Контекст

В сентябре в Украине начнет работу миссия МВФ в контексте подготовки к пятому пересмотру программы расширенного финансирования. Экспертные обсуждения будут фокусироваться на состоянии выполнения Украиной условий Меморандума об экономической и финансовой политике. Одним из пунктов документа является разработка процедуры и проведение весной 2025 года конкурса на должность главы ФГВФЛ. Эксперты говорят о том, что МВФ давно настаивает на изменении подходов к кадровой политике в Украине.

Репутация очень важна, и она равна профессионализму, то есть является ключевым фактором на ряду с профессионализмом. Однако, в Украине все работает иначе, потому что у нас разрушена система отбора, расстановки кадров. Все конкурсные процедуры, которые применяются, они не выполняют той функции, которая на них возлагается, и которой ожидает от них общество. Потому что ни одна конкурсная комиссия не может за короткий срок разобраться с кандидатом, предоставить ему надлежащую оценку и определить на сколько он профессиональный и не запятнан,

- отметил Шрам.

По его словам, при отборе кандидатов на руководящие должности в государственные органы, комиссии обязательно должны учитывать реноме претендентов.

Если негативная или плохая репутация - это обязательно должно оцениваться при принятии кадровых решений и назначении человека на должность. Если у человека во время работы пошатнулась репутация - это также надо отслеживать и принимать меры,

- отметил Шрам.

Он добавил, что институт деловой репутации пока не работает в Украине на достаточном уровне, ведь есть примеры, когда чиновники продолжают работать на своих должностях несмотря на далеко не безупречное реноме. А это в свою очередь имеет негативное влияние на репутацию всего государственного органа.

Возможно, поэтому одно из основных требований МВФ - прозрачные и открытые конкурсы на должности с привлечением международных экспертов к отбору кандидатов. Ведь именно представители стран Запада уделяют значительное внимание репутации.

Напомним

После увольнения Светланы Рекрут с должности директора-распорядителя Фонда гарантирования вкладов обязанности главы исполняет ее заместитель Ольга Билай. По данным СМИ, несмотря на требования МВФ, Административный совет Фонда планирует назначить нового руководителя в закрытом режиме. Сейчас рассматривают две основные кандидатуры - Билай и глава Управления по работе с проблемными активами Нацбанка Павел Поляруш, которого журналисты называют главным претендентом на этот пост.

По данным СМИ, Поляруш неоднократно выезжал за границу после начала широкомасштабного вторжения РФ в Украину. В частности, журналисты сообщили, что в ноябре 2022 года он получил разрешение на выезд за пределы страны от одиозного экс-заместителя министра обороны, который сейчас является подозреваемым в коррупционных преступлениях. Разрешение якобы было выдано Полярушу на выезд за границу на элитном автомобиле Lexus за гуманитарной помощью. В то же время на каких основаниях Поляруш ездил за границу с февраля по ноябрь 2022 года, пока не известно.

Член Комитета Верховной Рады Украины по вопросам транспорта и инфраструктуры Николай Величкович считает, что правоохранители должны разобраться с выездами Поляруша за границу. А член Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны Геннадий Касай не исключает, что у Поляруша могут возникнуть из-за этого проблемы при прохождении спецпроверки как кандидата на должность директора-распорядителя Фонда гарантирования вкладов физических лиц.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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