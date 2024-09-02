Реноме равно профессионализму. Эксперт рассказал, на что обратить внимание при отборе главы Фонда гарантирования вкладов

Конкурсные комиссии должны оценивать не только профессионализм, но и деловую репутацию кандидатов на руководящие должности в государственные органы. Это касается в том числе и Фонда гарантирования вкладов физических лиц. Такое мнение в эксклюзивном комментарии УНН высказал адвокат, экс-советник директора Государственного бюро расследований Олег Шрам.

Контекст

В сентябре в Украине начнет работу миссия МВФ в контексте подготовки к пятому пересмотру программы расширенного финансирования. Экспертные обсуждения будут фокусироваться на состоянии выполнения Украиной условий Меморандума об экономической и финансовой политике. Одним из пунктов документа является разработка процедуры и проведение весной 2025 года конкурса на должность главы ФГВФЛ. Эксперты говорят о том, что МВФ давно настаивает на изменении подходов к кадровой политике в Украине.

Репутация очень важна, и она равна профессионализму, то есть является ключевым фактором на ряду с профессионализмом. Однако, в Украине все работает иначе, потому что у нас разрушена система отбора, расстановки кадров. Все конкурсные процедуры, которые применяются, они не выполняют той функции, которая на них возлагается, и которой ожидает от них общество. Потому что ни одна конкурсная комиссия не может за короткий срок разобраться с кандидатом, предоставить ему надлежащую оценку и определить на сколько он профессиональный и не запятнан, - отметил Шрам.

По его словам, при отборе кандидатов на руководящие должности в государственные органы, комиссии обязательно должны учитывать реноме претендентов.

Если негативная или плохая репутация - это обязательно должно оцениваться при принятии кадровых решений и назначении человека на должность. Если у человека во время работы пошатнулась репутация - это также надо отслеживать и принимать меры, - отметил Шрам.

Он добавил, что институт деловой репутации пока не работает в Украине на достаточном уровне, ведь есть примеры, когда чиновники продолжают работать на своих должностях несмотря на далеко не безупречное реноме. А это в свою очередь имеет негативное влияние на репутацию всего государственного органа.

Возможно, поэтому одно из основных требований МВФ - прозрачные и открытые конкурсы на должности с привлечением международных экспертов к отбору кандидатов. Ведь именно представители стран Запада уделяют значительное внимание репутации.

Напомним

После увольнения Светланы Рекрут с должности директора-распорядителя Фонда гарантирования вкладов обязанности главы исполняет ее заместитель Ольга Билай. По данным СМИ, несмотря на требования МВФ, Административный совет Фонда планирует назначить нового руководителя в закрытом режиме. Сейчас рассматривают две основные кандидатуры - Билай и глава Управления по работе с проблемными активами Нацбанка Павел Поляруш, которого журналисты называют главным претендентом на этот пост.

По данным СМИ, Поляруш неоднократно выезжал за границу после начала широкомасштабного вторжения РФ в Украину. В частности, журналисты сообщили, что в ноябре 2022 года он получил разрешение на выезд за пределы страны от одиозного экс-заместителя министра обороны, который сейчас является подозреваемым в коррупционных преступлениях. Разрешение якобы было выдано Полярушу на выезд за границу на элитном автомобиле Lexus за гуманитарной помощью. В то же время на каких основаниях Поляруш ездил за границу с февраля по ноябрь 2022 года, пока не известно.

Член Комитета Верховной Рады Украины по вопросам транспорта и инфраструктуры Николай Величкович считает, что правоохранители должны разобраться с выездами Поляруша за границу. А член Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны Геннадий Касай не исключает, что у Поляруша могут возникнуть из-за этого проблемы при прохождении спецпроверки как кандидата на должность директора-распорядителя Фонда гарантирования вкладов физических лиц.