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Реконструкція військового параду 1941 року пройде у Москві

Реконструкція військового параду 1941 року пройде у Москві

Київ • УНН

 • 8928 перегляди

КИЇВ. 7 листопада. УНН. Понад п’ять тисяч людей у Москві візьмуть участь в історичній реконструкції з нагоди 75-ї річниці легендарного параду 1941 року, передає УНН з посиланням на Радіо Свобода.

Тоді 7 листопада солдати пройшли маршем Красною площею, щоб відсвяткувати 26-ту річницю більшовицького перевороту, а згодом продовжили боротьбу з нацистами на підступах до Москви.

За повідомленнями російських ЗМІ, серед учасників цьогорічної реконструкції буде кілька ветеранів, які брали участь у параді 1941 року, а також учасники післявоєнного параду в Москві 1945 року.

Торік у російській столиці також відбувся аналогічний захід.

Зазвичай 7 листопада у Росії комуністи відзначали річницю більшовицького перевороту, який в СРСР називався "Великою Жовтневою соціалістичною революцією". Тепер це звичайний будній день, натомість святковим стало 4 листопада, коли в Росії відзначають День народної єдності.

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