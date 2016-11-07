Реконструкція військового параду 1941 року пройде у Москві
Київ • УНН
КИЇВ. 7 листопада. УНН. Понад п’ять тисяч людей у Москві візьмуть участь в історичній реконструкції з нагоди 75-ї річниці легендарного параду 1941 року, передає УНН з посиланням на Радіо Свобода.
Тоді 7 листопада солдати пройшли маршем Красною площею, щоб відсвяткувати 26-ту річницю більшовицького перевороту, а згодом продовжили боротьбу з нацистами на підступах до Москви.
За повідомленнями російських ЗМІ, серед учасників цьогорічної реконструкції буде кілька ветеранів, які брали участь у параді 1941 року, а також учасники післявоєнного параду в Москві 1945 року.
Торік у російській столиці також відбувся аналогічний захід.
Зазвичай 7 листопада у Росії комуністи відзначали річницю більшовицького перевороту, який в СРСР називався "Великою Жовтневою соціалістичною революцією". Тепер це звичайний будній день, натомість святковим стало 4 листопада, коли в Росії відзначають День народної єдності.