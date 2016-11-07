Реконструкция военного парада 1941 года пройдет в Москве

Тогда 7 ноября солдаты прошли маршем по Красной площади, чтобы отпраздновать 26-ю годовщину большевистского переворота, а затем продолжили борьбу с нацистами на подступах к Москве.

По сообщениям российских СМИ, среди участников нынешней реконструкции будет несколько ветеранов, участвовавших в параде 1941 года, а также участники послевоенного парада в Москве в 1945 году.

В прошлом году в российской столице состоялось аналогичное мероприятие.

Обычно 7 ноября в России коммунисты отмечали годовщину большевистского переворота, который в СССР назывался "Великой Октябрьской социалистической революцией". Теперь это обычный будний день, зато праздничным стало 4 ноября, когда в России отмечают День народного единства.