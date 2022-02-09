Регулятори в ЄС і США закликали банки бути готовими до кібератак з боку РФ

Деталі

Протистояння між Росією та Україною стривожило європейських політичних та ділових лідерів, які побоюються вторгнення, яке завдасть шкоди всьому регіону.

Тепер Європейський центральний банк, який наглядає за найбільшими кредиторами Європи, перебуває у стані готовності до загрози кібератак на банки, запущені з Росії, повідомляють джерела видання.

Регулятор був зосереджений на звичайних аферах, які процвітали під час пандемії, однак "українська криза" переключила його увагу на кібератаки, ініційовані з Росії, вказало одне із джерел, додавши, що ЄЦБ запитував банки щодо їхнього захисту.

За словами джерела, банки проводили "кібервоєнні ігри", щоб перевірити свою здатність відбивати атаки.

ЄЦБ, який виділив усунення вразливостей кібербезпеки як один зі своїх пріоритетів, відмовився від коментарів. Та його занепокоєння знаходять відкуги у всьому світі.

За даними Reuters, наприкінці січня Департамент фінансових послуг Нью-Йорка опублікував попередження для фінансових установ, попереджаючи про кібератаки у відповідь, якщо Росія вторгнеться в Україну і це призведе до санкцій США.

Кремль неодноразово заперечував, що російська держава має будь-який стосунок до атак хакерів по всьому світу, і заявляв, що готовий співпрацювати зі Сполученими Штатами та іншими країнами для боротьби з кіберзлочинністю.

Проте регулятори у Європі перебувають у стані підвищеної готовності.

Британський національний центр кібербезпеки закликав великі організації підвищити стійкість кібербезпеки на тлі загострення напруженості навколо України.

У вівторок голова німецького наглядового органу BaFin Марк Бренсон заявив на онлайн-конференції, що кібервійна взаємопов'язана з геополітикою та безпекою.

Доповнення

У ніч з 13 на 14 січня було здійснено хакерську атаку на низку урядових сайтів, зокрема МЗС, МОН та інші.

Не працювали сайти Міністерства закордонних справ та Міненерго, ДСНС та МОН. ЗМІ писали про те, що сайт КМУ також заблоковано, однак станом на 8:30 14 січня працював доступ до урядової сторінки. Сайт "Дії" також "лежав".

Зловмисники на головних сторінках цих сайтів розмістили повідомлення провокаційного характеру. При цьому в мережі ширилася начебто заява самих хакерів, у якій стверджувалося, що “усі ваші особисті дані були завантажені у загальну мережу”.

Роботу більшої частини атакованих державних ресурсів вже відновлено. Контент сайтів при цьому залишився без змін, і витоку персональних даних не відбулося, вказували у СБУ та Мінцифрі.

Згодом стало відомо, що від масованої кібератаки, яка почалася у ніч з 13 на 14 січня, постраждали 22 сайти органів державної влади. Шести сайтам було завдано значної шкоди, 70 – відключено за вказівкою Держспецзв’язку та СБУ. Інфраструктуру було відновлено протягом трьох днів. А аналіз даних засвідчив, що чутлива інформація втрачена не була, вказували у Держспецзв’язку

Наявні дані, а також отримана атрибуція, вказують на причетність до атаки російських хакерських угруповань, зазначали у Держспецзв’язку.