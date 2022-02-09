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Регуляторы в ЕС и США призвали банки быть готовыми к кибератакам со стороны РФ

Регуляторы в ЕС и США призвали банки быть готовыми к кибератакам со стороны РФ

Киев • УНН

 • 15344 просмотра

КИЕВ. 9 февраля. УНН. Европейский центральный банк готовит банки к возможной спонсируемой Россией кибератаке. А в США департамент финансовых услуг Нью-Йорка опубликовал предупреждение для финансовых учреждений о возможности кибератак, со ссылкой на источники сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Противостояние между Россией и Украиной встревожило европейских политических и бизнес-лидеров, которые опасаются вторжения, которое причинит ущерб всему региону.

Теперь Европейский центральный банк, который присматривает за крупнейшими кредиторами Европы, находится в состоянии готовности к угрозе кибератак на банки, запущенные из России, сообщают источники издания.

Регулятор был сосредоточен на обычных аферах, которые процветали во время пандемии, однако "украинский кризис" обратил его внимание на кибератаки, инициированные из России, указал один из источников, добавив, что ЕЦБ спрашивал банки относительно их защиты.

По словам источника, банки проводили "кибервоенные игры", чтобы проверить свою способность отражать атаки.

ЕЦБ, выделивший устранение уязвимостей кибербезопасности как один из своих приоритетов, отказался от комментариев. Но его беспокойство находит отзывы во всем мире.

По данным Reuters, в конце января Департамент финансовых услуг Нью-Йорка опубликовал предупреждение для финансовых учреждений, предупреждая о кибератаках в ответ, если Россия вторгнется в Украину и это приведет к санкциям США.

Кремль неоднократно отрицал, что российское государство имеет какое-либо отношение к атакам хакеров по всему миру, и заявлял, что готов сотрудничать с Соединенными Штатами и другими странами для борьбы с киберпреступностью.

Однако регуляторы в Европе находятся в состоянии повышенной готовности.

Британский национальный центр кибербезопасности призвал крупные организации повысить устойчивость кибербезопасности на фоне обострения напряженности вокруг Украины.

Во вторник глава немецкого надзорного органа BaFin Марк Брэнсон заявил на онлайн-конференции, что кибервойна взаимосвязана с геополитикой и безопасностью.

Дополнение

В ночь с 13 на 14 января была осуществлена хакерская атака на ряд правительственных сайтов, в том числе МИД, МОН и другие.

Не работали сайты Министерства иностранных дел и Минэнерго, ГСЧС и МОН. СМИ писали о том, что сайт КМУ также заблокирован, однако по состоянию на 8:30 14 января работал доступ к правительственной странице. Сайт "Дія" также "лежал".

Злоумышленники на главных страницах этих сайтов разместили сообщения провокационного характера. При этом в сети ширилось якобы заявление самих хакеров, в котором утверждалося, что “все ваши личные данные были загружены в общую сеть”.

Работа большей части атакованных государственных ресурсов уже восстановлена. Контент сайтов при этом остался без изменений, и утечки персональных данных не произошло, указывали в СБУ и Минцифре.

Впоследствии стало известно, что от массированной кибератаки, начавшейся в ночь с 13 на 14 января, пострадали 22 сайта органов государственной власти. Шести сайтам был нанесен значительный ущерб, 70 – отключены по указанию Госспецсвязи и СБУ. Инфраструктура была восстановлена в течение трех дней. А анализ данных показал, что чувствительная информация потеряна не была, указывали в Госспецсвязи.

Имеющиеся данные, а также полученная атрибуция указывают на причастность к атаке российских хакерских группировок, отмечали в Госспецсвязи.

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