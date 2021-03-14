Регулятор Ірландії рекомендував "тимчасово відкласти" вакцинацію AstraZeneca

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У заяві заступника головного лікаря країни Ронана Глінна йдеться, що рекомендація була зроблена “після повідомлення Норвезького агентства з лікарських засобів про чотири нових повідомлення про серйозні події, пов’язані зі згортанням крові, у дорослих після вакцинації вакциною від COVID-19 AstraZeneca”.

“Не було зроблено висновку про існування якого-небудь зв’язку між вакциною AstraZeneca проти COVID-19 і цими випадками. Однак, керуючись принципом обережності і до отримання додаткової інформації, NIAC рекомендував тимчасово відкласти програму вакцинації вакциною AstraZeneca від COVID-19 в Ірландії”, - йдеться в заяві.

Деталі

У суботу норвезькі органи охорони здоров’я заявили, що троє працівників охорони здоров’я, які недавно отримали вакцину AstraZeneca, проходять лікування в лікарні від кровотечі, тромбів і низької кількості тромбоцитів. Всі троє — молодше 50 років.

Норвегія зупинила застосування вакцини AstraZeneca в четвер після аналогічного кроку Данії. Пізніше Ісландія послідувала їхньому прикладу.

“Ми не знаємо, чи пов’язані ці випадки з вакциною”, — заявив старший лікар Норвезького агентства з лікарських засобів Сігурд Хортемо на пресконференції.

За словами Хортемо, Європейське агентство з лікарських засобів (EMA) розслідує ці три інциденти.

Що було раніше

Влада Австрії раніше як запобіжний захід вирішила призупинити використання партії вакцини AstraZeneca в зв’язку зі смертю однієї щепленої жінки і інфікуванням іншої.

Пізніше, 11 березня, органи охорони здоров’я Данії, Норвегії, Румунії та Ісландії призупинили вакцинацію препаратом AstraZeneca через повідомлення про виникнення тромбів в вакцинованих.

Після цього до переліку приєдналися ще кілька країн, в тому числі Таїланд, Італія, Болгарія.

При цьому Німеччина та Франція не відмовлялися від препарату.

Європейський регулятор EMA заявив раніше, що користь вакцини від AstraZeneca переважує ризики, і вакцину можна продовжувати використовувати, поки йде розслідування за фактами тромбоемболії.

Як повідомляв УНН, напередодні стало відомо, що в Словаччині менше, ніж через два тижні після вакцинації препаратом AstraZeneca померла 38-річна жінка. Днем раніше УНН повідомляв, що в Хорватії померла жінка після вакцинації препаратом.