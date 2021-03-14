Регулятор Ирландии рекомендовал "временно отложить" вакцинацию AstraZeneca

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В заявлении заместителя главного врача страны Ронана Глинна говорится, что рекомендация была сделана "после сообщения Норвежского агентства по лекарственным средствам о четырех новых сообщениях о серьезных событиях, связанных со свертыванием крови, у взрослых после вакцинации вакциной от COVID-19 AstraZeneca".

"Не было вывода о существовании какой-либо связи между вакциной AstraZeneca против COVID-19 и этими случаями. Однако, руководствуясь принципом осторожности и до получения дополнительной информации, NIAC рекомендовал временно отложить программу вакцинации вакциной AstraZeneca от COVID-19 в Ирландии", - говорится в заявлении.

Детали

В субботу норвежские органы здравоохранения заявили, что трое работников сферы здравоохранения, недавно получившие вакцину AstraZeneca, проходят лечение в больнице от кровотечения, тромбов и низкого количества тромбоцитов. Все трое - моложе 50 лет.

Норвегия остановила применение вакцины AstraZeneca в четверг после аналогичного шага Дании. Позже Исландия последовала их примеру.

"Мы не знаем, связаны ли эти случаи с вакциной", - заявил старший врач Норвежского агентства по лекарственным средствам Сигурд Хортемо на пресс-конференции.

По словам Хортемо, Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) расследует эти три инцидента.

Что было ранее

Власти Австрии ранее в качестве меры предосторожности решили приостановить использование партии вакцины AstraZeneca в связи со смертью одной привитой женщины и инфицированием другой.

Позже, 11 марта, органы здравоохранения Дании, Норвегии, Румынии и Исландии приостановили вакцинацию препаратом AstraZeneca из-за сообщений о возникновения тромбов у вакцинированных.

После этого к списку присоединились еще несколько стран, в том числе Таиланд, Италия, Болгария.

При этом Германия и Франция не отказывались от препарата.

Европейский регулятор EMA заявил ранее, что польза вакцины от AstraZeneca перевешивает риски, и вакцину можно продолжать использовать, пока идет расследование по фактам тромбоэмболии.

Как сообщал УНН, накануне стало известно, что в Словакии меньше, чем через две недели после вакцинации препаратом AstraZeneca умерла 38-летняя женщина. Днем ранее УНН сообщал, что в Хорватии умерла женщина после вакцинации препаратом.