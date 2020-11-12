Регламент не передбачає: у ВР не знають, як проводити засідання у разі хвороби всіх керівників
Київ • УНН
КИЇВ. 12 листопада. УНН. Коронавірус підтвердили вже у голови ВР Дмитра Разумкова та першого заступника Руслана Стефанчука. Якщо заступниця Олена Кондратюк захворіє, то Регламентний комітет не знає як повинні відбуватися пленарні засідання. Про це в коментарі УНН сказав голова комітету Сергій Кальченко.
Відповідаючи на питання, якщо у Кондратюк теж підтвердять коронавірус, як відбуватиметься пленарний тиждень у ВР, Кальченко відповів: “Ви знаєте, тоді проблематично. Давайте не будемо забігати так далеко. Будемо надіятися, що все нормально буде з Оленою Костянтинівною. Все-таки, Регламент ВР говорить, що засідання веде голова, перший заступник або заступник. Там є деякі винятки, але цього не стосуються. Ті, хто в той час готував Регламент, не очікували такої ситуації”.
Як повідомляв УНН раніше, голова Верховної Ради Дмитро Разумков повідомив, що у нього підтвердили захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19.
Після чого про позитивний результат тесту повідомив і перший заступник голови Руслан Стефанчук.
Про стан здоров’я заступниці Олени Кондратюк поки нічого не відомо.