Регламент не передбачає: у ВР не знають, як проводити засідання у разі хвороби всіх керівників

Відповідаючи на питання, якщо у Кондратюк теж підтвердять коронавірус, як відбуватиметься пленарний тиждень у ВР, Кальченко відповів: “Ви знаєте, тоді проблематично. Давайте не будемо забігати так далеко. Будемо надіятися, що все нормально буде з Оленою Костянтинівною. Все-таки, Регламент ВР говорить, що засідання веде голова, перший заступник або заступник. Там є деякі винятки, але цього не стосуються. Ті, хто в той час готував Регламент, не очікували такої ситуації”.

Як повідомляв УНН раніше, голова Верховної Ради Дмитро Разумков повідомив, що у нього підтвердили захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19.

Після чого про позитивний результат тесту повідомив і перший заступник голови Руслан Стефанчук.

Про стан здоров’я заступниці Олени Кондратюк поки нічого не відомо.