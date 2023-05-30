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У Повітряних силах розповіли, яким чином ворог використовує фото уламків ракет із соцмереж

У Повітряних силах розповіли, яким чином ворог використовує фото уламків ракет із соцмереж

Київ • УНН

 • 101887 перегляди

КИЇВ. 30 травня. УНН. Фото з уламками ракет ворог використовує для збору інформації про роботу українських ППО, а також у пропаганді, розповідаючи як "українські націоналісти" "вдарили по своїх же будинках", розповів речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, пише УНН з посиланням на Радіо Свобода.

Цитата

"Бачимо, що знімають уламки ракет які лежать у межах Києва (йдеться про фото, опубліковане мером міста Віталієм Кличком ред.-). Якщо ці уламки належать нашим ракетам, якщо це тим паче західне озброєння – той самий Patriot, чи ракета NASAMS, то ворог розуміє, яким видом озброєння ми відпрацювали в тому чи іншому місці. Друге – вони це знімають, викладають у себе в росії та показують, як "українські націоналісти" зенітними ракетами західного зразка "вдарили" по своїх же будинках та мешканцях, використовуючи це в рамках своєї пропаганди", – наголосив Ігнат.

Речник Повітряних сил ЗСУ також зазначив, що фото із ракетами краще "заблюрити", "бо це наслідки роботи ППО – ракета розривається у повітрі, відповідно ні уламки самої зенітної ракети ні об'єкта яким збивають не розчиняються в повітрі". Також Ігнат вкотре нагадав, що під час повітряної тривоги варто перебувати в укритті.

Доповнення

Радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк дорікнув чиновникам ОВА, мерам та інстаграм-блогерам через публікацію роботи ППО, фотографій з місць падіння ракет, переліку об’єктів атаки та заявив, що це схоже на злочинну недбалість, а у випадку з представниками влади – на зловживання інформацією.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Нічна атака рф на Київ: у небі над Україною знищено 29 з 31 "шахеда"

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