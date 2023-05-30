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В Воздушных силах рассказали, каким образом враг использует фото обломков ракет из соцсетей

Киев • УНН

 • 101886 просмотра

КИЕВ. 30 мая. УНН. Фото с обломками ракет враг использует для сбора информации о работе украинских ПВО, а также в пропаганде, рассказывая как "украинские националисты" "ударили по своим же домам", рассказал представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, пишет УНН со ссылкой на Радио Свобода.

Цитата

"Видим, что снимают обломки ракет, которые лежат в пределах Киева (речь идет о фото, опубликованном мэром города Виталием Кличко -ред.). Если эти обломки принадлежат нашим ракетам, если это тем более западное вооружение – тот же Patriot, или ракета NASAMS, то враг понимает, каким видом вооружения мы отработали в том или ином месте. Второе – они это снимают, выкладывают у себя в россии и показывают, как "украинские националисты" зенитными ракетами западного образца "ударили" по своим же домам и жителям, используя это в рамках своей пропаганды", – отметил Игнат.

Представитель Воздушных сил ВСУ также отметил, что фото с ракетами лучше "заблюрить", "потому что это последствия работы ПВО – ракета разрывается в воздухе, соответственно ни обломки самой зенитной ракеты ни объекта которым сбивают не растворяются в воздухе", и еще раз напомнил, что стоит во время воздушной тревоги находиться в укрытии.

Дополнение

Советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк упрекнул чиновников ОВА, мэров и инстаграм-блогеров за публикацию работы ПВО, фотографий с мест падения ракет, перечня объектов атаки и заявил, что это похоже на преступную халатность, а в случае с представителями власти – на злоупотребление информацией.

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