В Воздушных силах рассказали, каким образом враг использует фото обломков ракет из соцсетей
Киев • УНН
КИЕВ. 30 мая. УНН. Фото с обломками ракет враг использует для сбора информации о работе украинских ПВО, а также в пропаганде, рассказывая как "украинские националисты" "ударили по своим же домам", рассказал представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, пишет УНН со ссылкой на Радио Свобода.
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"Видим, что снимают обломки ракет, которые лежат в пределах Киева (речь идет о фото, опубликованном мэром города Виталием Кличко -ред.). Если эти обломки принадлежат нашим ракетам, если это тем более западное вооружение – тот же Patriot, или ракета NASAMS, то враг понимает, каким видом вооружения мы отработали в том или ином месте. Второе – они это снимают, выкладывают у себя в россии и показывают, как "украинские националисты" зенитными ракетами западного образца "ударили" по своим же домам и жителям, используя это в рамках своей пропаганды", – отметил Игнат.
Представитель Воздушных сил ВСУ также отметил, что фото с ракетами лучше "заблюрить", "потому что это последствия работы ПВО – ракета разрывается в воздухе, соответственно ни обломки самой зенитной ракеты ни объекта которым сбивают не растворяются в воздухе", и еще раз напомнил, что стоит во время воздушной тревоги находиться в укрытии.
Дополнение
Советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк упрекнул чиновников ОВА, мэров и инстаграм-блогеров за публикацию работы ПВО, фотографий с мест падения ракет, перечня объектов атаки и заявил, что это похоже на преступную халатность, а в случае с представителями власти – на злоупотребление информацией.
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