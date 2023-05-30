В Воздушных силах рассказали, каким образом враг использует фото обломков ракет из соцсетей

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"Видим, что снимают обломки ракет, которые лежат в пределах Киева (речь идет о фото, опубликованном мэром города Виталием Кличко -ред.). Если эти обломки принадлежат нашим ракетам, если это тем более западное вооружение – тот же Patriot, или ракета NASAMS, то враг понимает, каким видом вооружения мы отработали в том или ином месте. Второе – они это снимают, выкладывают у себя в россии и показывают, как "украинские националисты" зенитными ракетами западного образца "ударили" по своим же домам и жителям, используя это в рамках своей пропаганды", – отметил Игнат.

Представитель Воздушных сил ВСУ также отметил, что фото с ракетами лучше "заблюрить", "потому что это последствия работы ПВО – ракета разрывается в воздухе, соответственно ни обломки самой зенитной ракеты ни объекта которым сбивают не растворяются в воздухе", и еще раз напомнил, что стоит во время воздушной тревоги находиться в укрытии.

Дополнение

Советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк упрекнул чиновников ОВА, мэров и инстаграм-блогеров за публикацию работы ПВО, фотографий с мест падения ракет, перечня объектов атаки и заявил, что это похоже на преступную халатность, а в случае с представителями власти – на злоупотребление информацией.

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