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Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки
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Миколаївщина: рашисти знову обстріляли акваторію Очаківської громади

Миколаївщина: рашисти знову обстріляли акваторію Очаківської громади

Київ • УНН

 • 366412 перегляди

КИЇВ. 21 листопада. УНН. Російські окупаційні війська вчора пообіді обстріляли акваторію Очаківської громади, що на Миколаївщині, з реактивної системи залпового вогню (РСЗВ). Про це повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім, інформує УНН.

Цитата

«Вчора, 20 листопада, з 13:45 та з 15:35 ворог завдавав ударів з РСЗВ по акваторії Очаківської громади. Постраждалих немає», - написав він в Telegram.

Деталі

Також, за інформацією очільника регіогу, у місті Миколаїв, Первомайському, Вознесенському та Баштанському районах день та ніч пройшли відносно спокійно.

Доповнення

Уночі, 20 листопада, з 4:16 ворог завдавав ударів з РСЗВ по акваторії й населеному пункту Очаківської громади.

Російські військові досі перебувають на Кінбурнській косі у Миколаївській області.

Українські Національні Новини

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