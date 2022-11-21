Миколаївщина: рашисти знову обстріляли акваторію Очаківської громади
Київ • УНН
КИЇВ. 21 листопада. УНН. Російські окупаційні війська вчора пообіді обстріляли акваторію Очаківської громади, що на Миколаївщині, з реактивної системи залпового вогню (РСЗВ). Про це повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім, інформує УНН.
Цитата
«Вчора, 20 листопада, з 13:45 та з 15:35 ворог завдавав ударів з РСЗВ по акваторії Очаківської громади. Постраждалих немає», - написав він в Telegram.
Деталі
Також, за інформацією очільника регіогу, у місті Миколаїв, Первомайському, Вознесенському та Баштанському районах день та ніч пройшли відносно спокійно.
Доповнення
Уночі, 20 листопада, з 4:16 ворог завдавав ударів з РСЗВ по акваторії й населеному пункту Очаківської громади.
Російські військові досі перебувають на Кінбурнській косі у Миколаївській області.