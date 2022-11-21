Миколаївщина: рашисти знову обстріляли акваторію Очаківської громади

Цитата

«Вчора, 20 листопада, з 13:45 та з 15:35 ворог завдавав ударів з РСЗВ по акваторії Очаківської громади. Постраждалих немає», - написав він в Telegram.

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Також, за інформацією очільника регіогу, у місті Миколаїв, Первомайському, Вознесенському та Баштанському районах день та ніч пройшли відносно спокійно.

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Уночі, 20 листопада, з 4:16 ворог завдавав ударів з РСЗВ по акваторії й населеному пункту Очаківської громади.

Російські військові досі перебувають на Кінбурнській косі у Миколаївській області.