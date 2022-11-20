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Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки
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Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

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Окупанти завдали ударів по акваторії й населеному пункту Очаківської громади - Миколаївська ОВА

Окупанти завдали ударів по акваторії й населеному пункту Очаківської громади - Миколаївська ОВА

Київ • УНН

 • 452637 перегляди

КИЇВ. 20 листопада. УНН. Вночі, 20 листопада, з 04:16 ворог завдавав ударів з РСЗВ по акваторії й населеному пункту Очаківської громади. Про це повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім, передає УНН.

Деталі

Кім зазначив, що внаслідок обстрілу виникла пожежа господарчої будівлі. Детальна інформація уточнюється.

"У м. Миколаїв, Первомайському, Вознесенському та Баштанському районах день та ніч пройшли відносно спокійно", - написав він у Telegram.

Нагадаємо 

Росіяни з РСЗВ обстріляли акваторію Очаківської громади на Миколаївщині.

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