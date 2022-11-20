Окупанти завдали ударів по акваторії й населеному пункту Очаківської громади - Миколаївська ОВА
Київ • УНН
КИЇВ. 20 листопада. УНН. Вночі, 20 листопада, з 04:16 ворог завдавав ударів з РСЗВ по акваторії й населеному пункту Очаківської громади. Про це повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім, передає УНН.
Деталі
Кім зазначив, що внаслідок обстрілу виникла пожежа господарчої будівлі. Детальна інформація уточнюється.
"У м. Миколаїв, Первомайському, Вознесенському та Баштанському районах день та ніч пройшли відносно спокійно", - написав він у Telegram.
Нагадаємо
Росіяни з РСЗВ обстріляли акваторію Очаківської громади на Миколаївщині.