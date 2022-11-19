Росіяни з РСЗВ обстріляли акваторію Очаківської громади на Миколаївщині

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Окупанти вчора у Миколаївському районі близько 5-тої години вечора завдавали удари з РСЗВ в акваторії Очаківської громади. Обійшлося без постраждалих.

За інформацією районних військових адміністрацій у м. Миколаєві, Первомайському, Вознесенському та Баштанському районах день та ніч пройшли відносно спокійно.

Нагадаємо

Вночі окупаційна армія Росії завдала ударів у Запоріжжі. Російська ракета поцілила в об’єкт промислової інфраструктури. Внаслідок удару виникла пожежа. До того ж через ворожу атаку половина одного з районів Запоріжжя залишилася без теплопостачання.