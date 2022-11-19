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Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки
05:30 • 83596 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

31 березня, 19:27 • 95259 перегляди

У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме

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31 березня, 14:30 • 204123 перегляди

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Росіяни з РСЗВ обстріляли акваторію Очаківської громади на Миколаївщині

Росіяни з РСЗВ обстріляли акваторію Очаківської громади на Миколаївщині

Київ • УНН

 • 328147 перегляди

КИЇВ. 19 листопада. УНН. Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив про ситуацію з обстрілами у області за минулу добу. Окупанти відкрили вогонь у акваторії Очаківської громади, передає УНН.

Деталі

Окупанти вчора у Миколаївському районі близько 5-тої години вечора завдавали удари з РСЗВ в акваторії Очаківської громади. Обійшлося без постраждалих.

За інформацією районних військових адміністрацій у м. Миколаєві, Первомайському, Вознесенському та Баштанському районах день та ніч пройшли відносно спокійно.

Нагадаємо

Вночі окупаційна армія Росії завдала ударів у Запоріжжі. Російська ракета поцілила в об’єкт промислової інфраструктури. Внаслідок удару виникла пожежа. До того ж через ворожу атаку половина одного з районів Запоріжжя залишилася без теплопостачання.

Українські Національні Новини

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