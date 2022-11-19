Россияне из РСЗО обстреляли акваторию Очаковской общины в Николаевской области
Киев • УНН
КИЕВ. 19 ноября. УНН. Глава Николаевской ОВА Виталий Ким сообщил о ситуации с обстрелами в области за минувшие сутки. Оккупанты открыли огонь в акватории Очаковской общины, передает УНН.
Детали
Оккупанты вчера в Николаевском районе около 5 часов вечера наносили удары с РСЗО в акватории Очаковской общины. Обошлось без пострадавших.
По информации районных военных администраций в г. Николаеве, Первомайском, Вознесенском и Баштанском районах день и ночь прошли относительно спокойно.
Напомним
Ночью оккупационная армия России нанесла удары в Запорожье. Российская ракета попала в объект’промышленной инфраструктуры. В результате удара возник пожар. К тому же из-за вражеской атаки половина одного из районов Запорожья осталась без теплоснабжения.