Россияне из РСЗО обстреляли акваторию Очаковской общины в Николаевской области

Детали

Оккупанты вчера в Николаевском районе около 5 часов вечера наносили удары с РСЗО в акватории Очаковской общины. Обошлось без пострадавших.

По информации районных военных администраций в г. Николаеве, Первомайском, Вознесенском и Баштанском районах день и ночь прошли относительно спокойно.

Напомним

Ночью оккупационная армия России нанесла удары в Запорожье. Российская ракета попала в объект’промышленной инфраструктуры. В результате удара возник пожар. К тому же из-за вражеской атаки половина одного из районов Запорожья осталась без теплоснабжения.