Оккупанты нанесли удары по акватории и населенному пункту Очаковской общины - Николаевская ОВА
Киев • УНН
КИЕВ. 20 ноября. УНН. Ночью, 20 ноября, с 04:16 враг наносил удары с РСЗО по акватории и населенному пункту Очаковской общины. Об этом сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким, передает УНН.
Детали
Ким отметил, что в результате обстрела возник пожар хозяйственного здания. Подробная информация уточняется.
"В Николаеве, Первомайском, Вознесенском и Баштанском районах день и ночь прошли относительно спокойно", - написал он в Telegram.
Напомним
Россияне из РСЗО обстреляли акваторию Очаковской общины в Николаевской области.