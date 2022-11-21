Николаевская область: рашисты снова обстреляли акваторию Очаковской громады
Киев • УНН
КИЕВ. 21 ноября. УНН. Российские оккупационные войска вчера после обеда обстреляли акваторию Очаковской громады в Николаевской области из реактивной системы залпового огня (РСЗО). Об этом сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким, информирует УНН.
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«Вчера, 20 ноября, с 13:45 и с 15:35 враг наносил удары из РСЗО по акватории Очаковской громады. Пострадавших нет», – написал он в Telegram.
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Также, по информации руководителя региона, в Николаеве, Первомайском, Вознесенском и Баштанском районах день и ночь прошли относительно спокойно.
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Ночью, 20 ноября, с 4:16 враг наносил удары bp РСЗО по акватории и населенному пункту Очаковской громады.
Российские военные до сих пор находятся на Кинбурнской косе в Николаевской области.