Рашисти вдарили з "Ураганів" по Дніпропетровщині: пошкоджено кілька багатоповерхівок
Київ • УНН
КИЇВ. 15 червня. УНН. Сьогодні окупаційні сили вкотре обстріляли Зеленодольську і Апостолівську громади у Дніпропетровській області з реактивних систем залпового вогню "Ураган". На щастя, ніхто не постраждав. Про це повідомив очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко, передає УНН.
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"Нас знову обстріляли. Ворог ударив з "Ураганів" по Зеленодольську та Апостоловому. У Зеленодольську поцілили по житловим кварталам - пошкоджені кілька багатоповерхівок. Попередньо, люди не постраждали. Місця обстрілів біля будинків засіяні касетними боєприпасами. Працюють піротехніки", - написав він.
За його словами, у місті Апостолове відбулася пожежа у лісосмузі. На місце події прибули рятувальники.
Нагадаємо
Сьогодні вночі армія рф обстріляла місто Апостолове Дніпропетровської області, внаслдідок чого загинуло четверо цивільних. Голова Дніпропетровської ОВА опублікував фото наслідків ворожих ударів по місту.
Міський голова Апостолового Андрій Оса у своєму Telegram повідомив про обстріли міста та чотирьох загиблих цивільних.
Також окупанти вдарили по Новомосковському району Дніпропетровської області. Там два “прильоти” по одному із сіл в Піщанській громаді. Пошкоджено чотири будинки, гаражі, зруйновано одну господарчу будівлю. Загиблих та постраждалих немає.