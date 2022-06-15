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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
18:40 • 22685 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

17:04 • 66154 перегляди

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1 квітня, 10:23 • 161479 перегляди

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1 квітня, 10:07 • 165109 перегляди

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1 квітня, 09:22 • 144328 перегляди

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Рашисти вночі обстріляли Апостолове "ураганами": 4 мирних загинуло

Рашисти вночі обстріляли Апостолове "ураганами": 4 мирних загинуло

Київ • УНН

 • 186315 перегляди

КИЇВ. 15 червня. УНН. Міський голова Апостолового Андрій Оса у своєму Telegram-каналі повідомив про обстріли міста. Про це інформує УНН.

Деталі

Близько опівночі рашисти обстріляли місто Апостолове “ураганів”. Як наслідок - загинуло чотири людини.

Цитата

“Наразі перші наслідки уражеь, настільки це було можливо в нічний час ліквідовано! Зранку робота ДСНС, поліції та вибухоткхніків буде продовжена”, — йдеться у повідомленні.

Міський голова попросив мешканців бути обережними та не чіпати жодних металевих предметів.

Нагадаємо

Військові на півдні України знищили 70 рашисти та 60 одиниць техніки ворога.

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