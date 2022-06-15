Рашисти вночі обстріляли Апостолове "ураганами": 4 мирних загинуло

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Близько опівночі рашисти обстріляли місто Апостолове “ураганів”. Як наслідок - загинуло чотири людини.

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“Наразі перші наслідки уражеь, настільки це було можливо в нічний час ліквідовано! Зранку робота ДСНС, поліції та вибухоткхніків буде продовжена”, — йдеться у повідомленні.

Міський голова попросив мешканців бути обережними та не чіпати жодних металевих предметів.

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Військові на півдні України знищили 70 рашисти та 60 одиниць техніки ворога.