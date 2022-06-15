Рашисты ночью обстреляли Апостолово "ураганами": 4 мирных погибли
Киев • УНН
КИЕВ. 15 июня. УНН. Городской голова Апостолового Андрей Оса в своем Telegram-канале сообщил об обстрелах города. Об этом информирует УНН.
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Около полуночи рашисты обстреляли город Апостолово “ураганов”. Как следствие – погибли четыре человека.
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“Пока первые последствия уражеь, настолько это было возможно в ночное время ликвидировано! Утром работа ГСЧС, полиции и взрывоткхников будет продолжена”, — говорится в сообщении.
Городской голова попросил жителей быть осторожными и не трогать никаких металлических предметов.
Напомним
Военные на юге Украины уничтожили 70 рашисты и 60 единиц техники врага.