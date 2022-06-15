Рашисты ударили из "Ураганов" по Днепропетровщине: повреждено несколько многоэтажек
Киев • УНН
КИЕВ. 15 июня. УНН. Сегодня оккупационные силы в очередной раз обстреляли Зеленодольскую и Апостоловскую общины в Днепропетровской области по реактивным системам залпового огня "Ураган". К счастью, никто не пострадал. Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко, передает УНН.
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"Нас снова обстреляли. Враг ударил с "Ураганов" по Зеленодольску и Апостолову. В Зеленодольске попали по жилым кварталам - повреждены несколько многоэтажек. Предварительно, люди не пострадали. Места обстрелов возле домов засеяны кассетными боеприпасами. Работают пиротехники", - написал он.
По его словам, в городе Апостолово произошел пожар в лесополосе. На место происшествия прибыли спасатели.
Напомним
Сегодня ночью армия рф обстреляла город Апостолово Днепропетровской области, в результате чего погибли четверо гражданских. Глава Днепропетровской ОВА опубликовал фото последствий вражеских ударов по городу.
Городской голова Апостолового Андрей Оса в своем Telegram сообщил об обстрелах города и четырех погибших гражданских.
Также оккупанты ударили по Новомосковскому району Днепропетровской области. Там два “прилета” по одному из сел в Песчанском обществе. Повреждены четыре дома, гаражи, разрушено одно хозяйственное здание. Погибших и пострадавших нет.