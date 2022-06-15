Ворожий обстріл Апостолового з "Ураганів": в ОВА показали наслідки
Київ • УНН
КИЇВ. 15 червня. УНН. Сьогодні вночі армія рф обстріляла місто Апостолове Дніпропетровської області, внаслдідок чого загинуло четверо цивільних. Голова Дніпропетровської ОВА опублікував фото наслідків ворожих ударів по місту, інформує УНН.
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"Апостолове після нічної ворожої атаки, яка забрала життя чотирьох людей", – підписав фото очільник ОВА.
Нагадаємо
Міський голова Апостолового Андрій Оса у своєму Telegram повідомив про обстріли міста та чотирьох загиблих цивільних.
Також окупанти вдарили по Новомосковському району Дніпропетровської області. Там два “прильоти” по одному із сіл в Піщанській громаді. Пошкоджено чотири будинки, гаражі, зруйновано одну господарчу будівлю. Загиблих та постраждалих немає.
13 червня повідомили, що внаслідок обстрілу Зеленодольської громади загинула жінка.