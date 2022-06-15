Ворожий обстріл Апостолового з "Ураганів": в ОВА показали наслідки

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"Апостолове після нічної ворожої атаки, яка забрала життя чотирьох людей", – підписав фото очільник ОВА.

Нагадаємо

Міський голова Апостолового Андрій Оса у своєму Telegram повідомив про обстріли міста та чотирьох загиблих цивільних.

Також окупанти вдарили по Новомосковському району Дніпропетровської області. Там два “прильоти” по одному із сіл в Піщанській громаді. Пошкоджено чотири будинки, гаражі, зруйновано одну господарчу будівлю. Загиблих та постраждалих немає.

13 червня повідомили, що внаслідок обстрілу Зеленодольської громади загинула жінка.