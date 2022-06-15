Дніпропетровщина: окупанти обстріляли інфраструктуру двох районів області
Київ • УНН
КИЇВ. 15 червня. УНН. Очільник Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук повідомив, що окупанти обстріляли два Новомосковський та Криворізький райони області. Про це інформує УНН.
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Окупанти вдарили по Новомосковському району Дніпропетровської області. Там два “прильоти” по одному із сіл в Піщанській громаді. Пошкоджено чотири будинки, гаражі, зруйновано одну господарчу будівлю. Загиблих та постраждалих немає.
Вночі окупанти “ураганами” накрили Апостолове у Криворізькому районі. Четверо загиблих цивільних чоловіків, ще одного чоловіка було поранено. Внаслідок обстрілу пошкоджено близько 10 будинків та міську лікарню.
В інших районах області ніч минула без обстрілів.
Всі уражені вночі об‘єкти — цивільні.
російські окупаційні війська продовжують скоювати військові злочини.
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