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Днепропетровская область: оккупанты обстреляли инфраструктуру двух районов области

Днепропетровская область: оккупанты обстреляли инфраструктуру двух районов области

Киев • УНН

 • 135113 просмотра

КИЕВ. 15 июня. УНН. Глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук сообщил, что оккупанты обстреляли два Новомосковского и Криворожского района области. Об этом информирует УНН.

Подробности

Оккупанты ударили по Новомосковскому району Днепропетровской области. Там два “прилета” по одному из сел в песчанской общине. Повреждены четыре дома, гаражи, разрушено одно хозяйственное здание. Погибших и пострадавших нет.

Ночью оккупанты “ураганами” накрыли Апостолово в Криворожском районе. Четверо погибших гражданских мужчин, еще один человек был ранен. В результате обстрела повреждено около 10 домов и городскую больницу.

В других районах области ночь прошла без обстрелов.

Все пораженные ночью объекты — гражданские.

русские оккупационные войска продолжают совершать военные преступления.

Напомним

Военные на юге Украины уничтожили 70 рашистов и 60 единиц техники врага.

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