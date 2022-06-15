Днепропетровская область: оккупанты обстреляли инфраструктуру двух районов области
Киев • УНН
КИЕВ. 15 июня. УНН. Глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук сообщил, что оккупанты обстреляли два Новомосковского и Криворожского района области. Об этом информирует УНН.
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Оккупанты ударили по Новомосковскому району Днепропетровской области. Там два “прилета” по одному из сел в песчанской общине. Повреждены четыре дома, гаражи, разрушено одно хозяйственное здание. Погибших и пострадавших нет.
Ночью оккупанты “ураганами” накрыли Апостолово в Криворожском районе. Четверо погибших гражданских мужчин, еще один человек был ранен. В результате обстрела повреждено около 10 домов и городскую больницу.
В других районах области ночь прошла без обстрелов.
Все пораженные ночью объекты — гражданские.
русские оккупационные войска продолжают совершать военные преступления.
Напомним
Военные на юге Украины уничтожили 70 рашистов и 60 единиц техники врага.