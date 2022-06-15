Вражеский обстрел Апостолового из "Ураганов": в ОВА показали последствия
Киев • УНН
КИЕВ. 15 июня. УНН. Сегодня ночью армия рф обстреляла город Апостолово Днепропетровской области, в результате чего погибли четверо гражданских. Глава Днепропетровской ОВА опубликовал фото последствий вражеских ударов по городу, информирует УНН.
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"Апостолове после ночной вражеской атаки, унесшей жизни четырех человек", – подписал фото глава ОВА.
Напомним
Городской глава Апостолового Андрей Оса в своем Telegram сообщил об обстрелах города и четырех погибших гражданских.
Оккупанты также ударили по Новомосковскому району Днепропетровской области. Там два “прилета” по одному из сел в Песчанской общине. Повреждены четыре дома, гаражи, разрушено одно хозяйственное здание. Погибших и пострадавших нет.
13 июня из-за обстрела Зеленодольской общины, произошедшего накануне вечером, погибла женщина. Ее тело обнаружили сегодня утром возле дачного дома. К сожалению, это уже третья смерть от вражеских "Ураганов" за последнюю неделю.
13 июня сообщили, что в результате обстрела Зеленодольской общины погибла женщина.