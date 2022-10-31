Рашисти не вперше б'ють через Молдову ракетами - Повітряні сили ЗСУ

Цитата

“З півночі росіяни запускають ракети, які летять фактично довкола України – обходять з двох сторін, і з північного та південного напрямку атакують Україну. Причому, використовують територію суверенної держави Молдова та її повітряний простір для терористичних атак України. Це ще один злочин, який треба документувати і показувати західній спільноті. Тому що не вперше вони через Молдову б'ють ракетами по Заходу, по Південному Заходу нашої держави. Не вперше ми фіксуємо там постійну появу безпілотних літальних апаратів за 5-10 км від румунського кордону. Тобто, безпілотний апарат оперативно-тактичного рівня, таким чином, провокує теж країни НАТО”, – заявив Ігнат.

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За його словами, російські літаки могли би випустити по Україні значно більше ракет, однак, ймовірно, рф не може собі цього дозволити.

“Вони могли значно більше випустити. Очевидно, що вони не можуть собі дозволити такої розкоші. І очевидно, вже в обмеженій кількості випускають по Україні такі дорогі ракети. І при тому, як я вже зауважив, з різних боків, застосовуючи ці ракети по різних маршрутах. Вони вивчають слабкі місця нашої повітряної оборони”, – додав речник Повітряних Сил ЗСУ.

Доповнення

МВС Молдови повідомило, що у молдовському місті Наславча впала російська ракета, яку збили українські зенітники.

Водночас, Міноборони країни зазначило, що системи повітряного спостереження Національної армії не виявили порушення повітряного простору країни на тлі падіння уламків ракети, яку збили українські сили ППО.

МЗС України наголосило, що ракетні атаки росії по українських містах несуть пряму загрозу безпеці сусідніх країн.