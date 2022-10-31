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Падіння уламків ракети в Молдові: Міноборони країни не зафіксувало порушення повітряного простору

Падіння уламків ракети в Молдові: Міноборони країни не зафіксувало порушення повітряного простору

Київ • УНН

 • 216024 перегляди

КИЇВ. 31 жовтня. УНН. Міноборони Молдови повідомило, що системи повітряного спостереження Національної армії не виявили порушення повітряного простору країни на тлі падіння уламків ракети, яку збили українські сили ППО. На території Молдови поруч з кордоном України зафіксували лише її уламки, інформує УНН з посиланням на Newsmaker.

Цитата

"У зв'язку з інцидентом повідомляємо, що системи повітряного спостереження Національної армії не виявили незаконних польотів у повітряному просторі Молдови. Зауважимо, що радіолокаційні станції не зафіксували осколки збитої ракети через їх малі розміри та малу відображаючу поверхню", — пояснили в Міноборони країни.

Деталі

У відомстві зазначили, що сапери відділу виїхали на місце для вивчення місцевості. Детальну інформацію про інцидент пообіцяли повідомити пізніше.

Нагадаємо

МВС Молдови повідомило, що у молдовському місті Наславча впала російська ракета, яку збили українські зенітники.

МЗС України наголосило, що ракетні атаки росії по українських містах несуть пряму загрозу безпеці сусідніх країн.

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