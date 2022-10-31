Падіння уламків ракети в Молдові: Міноборони країни не зафіксувало порушення повітряного простору

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"У зв'язку з інцидентом повідомляємо, що системи повітряного спостереження Національної армії не виявили незаконних польотів у повітряному просторі Молдови. Зауважимо, що радіолокаційні станції не зафіксували осколки збитої ракети через їх малі розміри та малу відображаючу поверхню", — пояснили в Міноборони країни.

Деталі

У відомстві зазначили, що сапери відділу виїхали на місце для вивчення місцевості. Детальну інформацію про інцидент пообіцяли повідомити пізніше.

Нагадаємо

МВС Молдови повідомило, що у молдовському місті Наславча впала російська ракета, яку збили українські зенітники.

МЗС України наголосило, що ракетні атаки росії по українських містах несуть пряму загрозу безпеці сусідніх країн.