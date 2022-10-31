Атаки росії загрожують безпеці сусідніх країн: МЗС про падіння ракети в Молдові

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"російська федерація веде війну не лише проти України, але і проти Європи. Ракетні атаки, які рф запускає по українських містах з боку Чорного моря, білорусі, росії або Каспію, несуть пряму загрозу безпеці сусідніх країн. Саме тому критично важливо, аби Україна якнайшвидше отримала сучасні засоби протиракетної та протиповітряної оборони", – написав Ніколенко.

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Сьогодні у молдовському місті Наславча впала російська ракета, яку збили українські зенітники.